Красноярские HR-менеджеры и банкиры боятся увольнения

Уровень уверенности жителей региона равен 7,2 баллам из 10., а по России в целом - 6,6 баллов.

«Уверенность для работающих соискателей – это отсутствие риска сокращений и увольнений, а также высокая оценка со стороны работодателей и перспектива долгосрочного сотрудничества», - поясняет руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Асель Сейлова.