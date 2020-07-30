Красноярские HR-менеджеры и банкиры боятся увольнения
Служба исследований hh.ru выяснила уровень уверенности жителей Красноярского края на текущем рабочем месте. Как оказалось, в целом по стране работники менее уверены в завтрашнем дне, чем красноярцы.
Уровень уверенности жителей региона равен 7,2 баллам из 10., а по России в целом - 6,6 баллов.
«Уверенность для работающих соискателей – это отсутствие риска сокращений и увольнений, а также высокая оценка со стороны работодателей и перспектива долгосрочного сотрудничества», - поясняет руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Асель Сейлова.
По информации hh.ru, увереннее себя чувствуют красноярцы, работающие в добыче сырья, туризме, гостиничном и реторанном бизнесе, на госслужбе и в образовании. А наибольший риск сокращений и увольнений на текущем месте работы сейчас испытывают представители банковской сферы, HR-менеджеры, специалисты по закупкам, производственный и рабочий персонал. Если говорить о возрастных группах, то меньше уверенности на рабочем месте у пенсионеров.
На днях DK.RU рассказывал, как пандемия повлияла на зарплатные ожидания красноярцев.