Фокус на экологию: «Норникель» подвел итоги полугодия

Во втором квартале 2020 года ГМК «Норильский никель» нарастила производство никеля, меди, платины и палладия относительно января-марта этого же года. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Правда, по итогам первого полугодия показатели оказались несколько ниже, чем было в первые шесть месяцев 2019-го.

Прежде всего этот связано с продолжением пуско-наладочных работ в цехе рафинирования никеля на Кольской ГМК [дочернее предприятие „Норникеля“] в связи с переходом на новую технологию хлорного выщелачивания», — говорят в «Норникеле».

Более низкие показатели по металлам платиновой группы объясняются «высокой базой» прошлого года, на который пришлась выработка значительного объема незавершенного в прошлые периоды производства.

Производство же меди снизилось в результате планового уменьшения объемов переработки концентрата, купленного у ГК «Ростех». Плюс, неблагоприятные погодные условия в регионе присутствия Кольской ГМК, заставили предприятие временно снизить загрузку своих мощностей. При этом Быстринский ГОК продолжил выход на проектную мощность и увеличил производство меди в концентрате почти на 50% по сравнению с прошлым годом.

По словам первого вице-президента «Норникеля» Сергея Дяченко, при всем этом компания не складывает с себя ответственность за экологическую ситуацию в тех территориях, где осуществляет свою деятельность.

Мы считаем абсолютным стратегическим приоритетом снижение своего воздействия на окружающую среду и подтверждаем намерения кардинально улучшить экологическую ситуацию в регионах присутствия», — сказал он.

Говоря об экологических аспектах деятельности компании, прежде всего речь идет об устранении негативных последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Сейчас там почти полностью убрали загрязненный грунт, очистили реку Амбарная и приступили к рекультивации земли. Вместе с этим компания начала строительство трубопровода для транспортировки собранной водно-топливной смеси.

Совместно с государственными органами и внешними консультантами мы прорабатываем наиболее эффективные решения для утилизации загрязненного грунта и восстановления нарушенных экосистем», — говорит Дяченко.

Плюс к этому, «Норникел» работает над системой мониторинга в реальном времени состояния грунта и устойчивости фундаментов основных производственных объектов. Запуск программы намечен на конец 2021 года. При этом оценку текущего состояния опасных объектов компания проведет уже в этом году.