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Фокус на экологию: «Норникель» подвел итоги полугодия

Фокус на экологию: «Норникель» подвел итоги полугодия
Иллюстрация: nornickel.ru

Компания «Норильский никель» продолжает наращивать объемы производства всех профильных металлов. Параллельно с этим металлурги реализуют ряд крупных экологических проектов.

#НОВОСТИ
Во втором квартале 2020 года ГМК «Норильский никель» нарастила производство никеля, меди, платины и палладия относительно января-марта этого же года. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Правда, по итогам первого полугодия показатели оказались несколько ниже, чем было в первые шесть месяцев 2019-го.
Прежде всего этот связано с продолжением пуско-наладочных работ в цехе рафинирования никеля на Кольской ГМК [дочернее предприятие „Норникеля“] в связи с переходом на новую технологию хлорного выщелачивания», — говорят в «Норникеле».
Более низкие показатели по металлам платиновой группы объясняются «высокой базой» прошлого года, на который пришлась выработка значительного объема незавершенного в прошлые периоды производства. 
 
Производство же меди снизилось в результате планового уменьшения объемов переработки концентрата, купленного у ГК «Ростех». Плюс, неблагоприятные погодные условия в регионе присутствия Кольской ГМК, заставили предприятие временно снизить загрузку своих мощностей. При этом Быстринский ГОК продолжил выход на проектную мощность и увеличил производство меди в концентрате почти на 50% по сравнению с прошлым годом.
 
По словам первого вице-президента «Норникеля» Сергея Дяченко, при всем этом компания не складывает с себя ответственность за экологическую ситуацию в тех территориях, где осуществляет свою деятельность.
Мы считаем абсолютным стратегическим приоритетом снижение своего воздействия на окружающую среду и подтверждаем намерения кардинально улучшить экологическую ситуацию в регионах присутствия», — сказал он.
Говоря об экологических аспектах деятельности компании, прежде всего речь идет об устранении негативных последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Сейчас там почти полностью убрали загрязненный грунт, очистили реку Амбарная и приступили к рекультивации земли. Вместе с этим компания начала строительство трубопровода для транспортировки собранной водно-топливной смеси.
Совместно с государственными органами и внешними консультантами мы прорабатываем наиболее эффективные решения для утилизации загрязненного грунта и восстановления нарушенных экосистем», — говорит Дяченко.
Плюс к этому, «Норникел» работает над системой мониторинга в реальном времени состояния грунта и устойчивости фундаментов основных производственных объектов. Запуск программы намечен на конец 2021 года. При этом оценку текущего состояния опасных объектов компания проведет уже в этом году.
 
Напомним также, что несколько дней назад на ГМК «Норильский никель» организовали особый — экологический — департамент. Возглавил его сам президент компании Владимир Потанин.
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