Производителей рапса и сои в Красноярском крае поддержат субсидиями

Новая мера господдержки предусмотрена в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». На субсидии аграриям будет выделено 9 млн рублей. На господдержку смогут рассчитывать около 50 хозяйств региона, рассказали в пресс-службе минсельхоза региона.

Субсидии будут распределены исходя из максимальной ставки 580 рублей за тонну реализованных или отгруженных на собственную переработку с сентября 2019 года по май 2020 года рапса и сои», — сообщил замминистра сельского хозяйства и торговли края Сергей Москаленко.

Он также пояснил, что рассчитывать на господдержку смогут аграрии, которые используют интенсивные технологии: вносят минеральные удобрения, используют высокопродуктивные сорта и гибриды семян.