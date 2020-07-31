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Производителей рапса и сои в Красноярском крае поддержат субсидиями

Производителей рапса и сои в Красноярском крае поддержат субсидиями
Иллюстрация: pixabay.com

Аграрии Красноярского края, занимающиеся производством масличных культур (рапса и сои), получат средства из федерального бюджета на увеличение экспортного потенциала.

#НОВОСТИ
Новая мера господдержки предусмотрена в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». На субсидии аграриям будет выделено 9 млн рублей. На господдержку смогут рассчитывать около 50 хозяйств региона, рассказали в пресс-службе минсельхоза региона.
Субсидии будут распределены исходя из максимальной ставки 580 рублей за тонну реализованных или отгруженных на собственную переработку с сентября 2019 года по май 2020 года рапса и сои», — сообщил замминистра сельского хозяйства и торговли края Сергей Москаленко.
Он также пояснил, что рассчитывать на господдержку смогут аграрии, которые используют интенсивные технологии: вносят минеральные удобрения, используют высокопродуктивные сорта и гибриды семян.
 
Отметим, сейчас в регионе доля масличных составляет более 10% от всей посевной площади. А еще десять лет назад этот показатель был равен всего 0,5%. В этом году в регионе масличные культуры заняли 156 тыс. гектаров, в том числе под рапс отведено 138,6 тыс. гектаров, а соей занято 5 тыс. гектаров. Рапс в крае производят 147 сельхозорганизаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. В ряду прочего его продают в Китай, Монголию, Беларусь и Казахстан.
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