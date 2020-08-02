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В Хакасии возобновляют работу детские развлекательные центры

В Хакасии возобновляют работу детские развлекательные центры
Иллюстрация: pixabay.com

С понедельника, 3 августа, соседняя республика Хакасия переходит ко второму этапу снятия ограничений. В Красноярском крае говорить об ослаблении режима пока рано.

#НОВОСТИ
Как рассказал на своей странице в «ВКонтакте» глава Республики Хакасия Валентин Коновалов, республиканским правительством принято решение ослабить режим повышенной готовности и перейти ко второму этапу снятия ограничений. Решение принялось на основе анализа данных о заболеваемости коронавирусом, наличия свободного коечного фонда и числу тестирований на 100 тыс. населения. 
 
Таким образом, с понедельника в республике откроются объекты торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 800 кв. метров. При условии наличия отдельного входа и наполняемостью не более 1 человека на 4 кв. метра. Возобновят работу и ярмарки, стоматологические клиники, также жителям республики внвоь начнут оказывать плановую медпомощь, проводить профосмотры и диспансеризацию. Решение об открытии детских садов или продолжение их работы в формате дежурных групп будут принимать непосредственно муниципальные образования Хакасии, учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку в своих территориях.
 
Кроме того, с пятницы, 31 июля, в Хакасии возобновили работу детские развлекательные центра.
 
"Решение о дальнейших послаблениях будет приниматься с учетом тенденций развития в регионе эпидемиологической ситуации", — заключил Валентин Коновалов.
Ранее DK.RU писал, что с 27 июля в Хакасии возобновили работу кинотеатры, сауны, бани и библиотеки. 
 
Красноярский край пока находится на первом этапе снятия ограничений. Согласно требованиям Роспотребнадзора, для перехода к следующему этапу снятия ограничений коэффициент распространения инфекции не должен превышать 0,8, запас свободного коечного фонда должен быть не менее 50%. Пока коэффициент распространения инфекции в регионе превышает необходимое значение (0,91).
 
Как пояснили в оперштабе Красноярского края по ситуации с коронавирусом, открытие детских садов, ТРЦ, ресторанов и фитнес-центров возможно только при переходе к последующим этапам снятия ограничений. Пока эти заведения закрыты по указу губернатора края до 9 августа.
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