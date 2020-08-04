Новый прямой рейс из Красноярска в Геленджик оказался востребованным
Авиакомпания NordStar выполнила первый рейс из Красноярска в Геленджик. Полеты на популярный черноморский курорт оказались популярными среди красноярцев.
Рейс с первыми отдыхающими улетел из Красноярска 2 августа. В тот же день авиакомпания запустила полеты в Геленджик из Москвы.
Первые рейсы на направлениях Красноярск – Геленджик и Москва – Геленджик были выполнены с высокой пассажирской загрузкой, что подтверждает прогнозируемую высокую популярность среди пассажиров вновь открытых направлений», — рассказали в пресс-службе NordStar.
Как ранее писал DK.RU улететь из Красноярска на черноморский курорт можно раз в неделю по воскресенью, обратный рейс также стоит в расписание по воскресеньям. Длительность полета — 5 часов 50 минут, рейсы выполняются на Boeing-737-800.
Также в летнем расписании авиакомпания летает из Красноярска и в другие южные города — в Сочи, Анапу и Краснодар.
Справка
NordStar входит в группу компаний «ГМК «Норильский никель». Авиакомпания является базовым перевозчиком Красноярского края с регулярными рейсами по 25 направлениям. По итогам прошлого года пассажиропоток авиакомпании составил 1 млн 318 тыс. человек.