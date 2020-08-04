Новый прямой рейс из Красноярска в Геленджик оказался востребованным

Рейс с первыми отдыхающими улетел из Красноярска 2 августа. В тот же день авиакомпания запустила полеты в Геленджик из Москвы.

Первые рейсы на направлениях Красноярск – Геленджик и Москва – Геленджик были выполнены с высокой пассажирской загрузкой, что подтверждает прогнозируемую высокую популярность среди пассажиров вновь открытых направлений», — рассказали в пресс-службе NordStar.

Как ранее писал DK.RU улететь из Красноярска на черноморский курорт можно раз в неделю по воскресенью, обратный рейс также стоит в расписание по воскресеньям. Длительность полета — 5 часов 50 минут, рейсы выполняются на Boeing-737-800.

Также в летнем расписании авиакомпания летает из Красноярска и в другие южные города — в Сочи, Анапу и Краснодар.