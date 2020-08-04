Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 05.08
73,38
86,50
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Новый прямой рейс из Красноярска в Геленджик оказался востребованным

Новый прямой рейс из Красноярска в Геленджик оказался востребованным
Автор фото: Alexxx Malev. Иллюстрация: flickr.com

Авиакомпания NordStar выполнила первый рейс из Красноярска в Геленджик. Полеты на популярный черноморский курорт оказались популярными среди красноярцев.

#НОВОСТИ
Рейс с первыми отдыхающими улетел из Красноярска 2 августа. В тот же день авиакомпания запустила полеты в Геленджик из Москвы.
 
Первые рейсы на направлениях Красноярск – Геленджик и Москва – Геленджик были выполнены с высокой пассажирской загрузкой, что подтверждает прогнозируемую высокую популярность среди пассажиров вновь открытых направлений», — рассказали в пресс-службе NordStar.
 
Как ранее писал DK.RU улететь из Красноярска на черноморский курорт можно раз в неделю по воскресенью, обратный рейс также стоит в расписание по воскресеньям. Длительность полета — 5 часов 50 минут, рейсы выполняются на Boeing-737-800.
 
Также в летнем расписании авиакомпания летает из Красноярска и в другие южные города — в Сочи, Анапу и Краснодар.

Справка

 
NordStar входит в группу компаний «ГМК «Норильский никель». Авиакомпания является базовым перевозчиком Красноярского края с регулярными рейсами по 25 направлениям. По итогам прошлого года пассажиропоток авиакомпании составил 1 млн 318 тыс. человек.
 

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Уроженка Красноярска назначена заместителем министра финансов РФУроженка Красноярска назначена заместителем министра финансов РФ
  • Очередное ослабление карантина в Красноярском крае может пройти на следующей неделеОчередное ослабление карантина в Красноярском крае может пройти на следующей неделе
  • Красноярский край входит в десятку анти-лидеров по COVID-19 в странеКрасноярский край входит в десятку анти-лидеров по COVID-19 в стране
  • В Хакасии ослабили режим: возобновляют работу детские развлекательные центрыВ Хакасии ослабили режим: возобновляют работу детские развлекательные центры
  • Правительство приняло поправки для разработки новых месторождений в Красноярском краеПравительство приняло поправки для разработки новых месторождений в Красноярском крае
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.