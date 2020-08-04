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Доходы предприятий Красноярского края начали восстанавливаться

Доходы предприятий Красноярского края начали восстанавливаться
Иллюстрация: pixabay.com

По итогам первого квартала 2020 года статистики констатировали падение прибыли краевых предприятий почти на 98%. В апреле-мае ситуация начала стабилизироваться, но до прежних показателей еще далеко.

#НОВОСТИ
В январе-мае 2020 года предприятия Красноярского края (без учета малого бизнеса) заработали 215,6 млрд рублей. Это 57,1% от доходов в отчетном периоде прошлого года. Об этом сообщили в Красноярскстате.
 
Напомним, что в январе-апреле 2020 года краевые предприятия получили 117,6 млрд рублей прибыли, что составляет 38,7% от их доходов за первые четыре месяца 2019-го. Таким образом за май краевые предприятия заработали 97,9 млрд рублей, что меньше, чем апреле на 13,7 млрд.
 
Добавим, что по итогам января-мая 2020 года Красноярский край оказался среди регионов-аутсайдеров по промышленному росту, потеряв 8,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Это 80 результат из 85 территорий страны.
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