Доходы предприятий Красноярского края начали восстанавливаться

В январе-мае 2020 года предприятия Красноярского края (без учета малого бизнеса) заработали 215,6 млрд рублей. Это 57,1% от доходов в отчетном периоде прошлого года. Об этом сообщили в Красноярскстате.

Напомним, что в январе-апреле 2020 года краевые предприятия получили 117,6 млрд рублей прибыли, что составляет 38,7% от их доходов за первые четыре месяца 2019-го. Таким образом за май краевые предприятия заработали 97,9 млрд рублей, что меньше, чем апреле на 13,7 млрд.