Красноярцы рассказали, как увлечение стало их профессией

Как оказалось, у 21% респондентов профессия действительно родилась из увлечения. Большинство из них (59%) работают в сфере «Искусство, развлечение масс-медиа», еще 38% — в сфере « Информационные технологии , интернет, телеком», по 32% — в сферах « Управление персоналом , тренинги» и «Маркетинг, реклама, PR».

В топ-10 увлечений, ставших профессией, вошли программирование, рисование, писательство, конструирование/электро- или радиотехника, компьютерные игры, интернет и соцсети, спорт, приготовление еды, фотография и шитье. А вот увлечение компьютерными играми оказалось монетизировать сложнее всего.

Большая часть опрошенных (55%) сообщили, что довольны тем, что связали свою профессию с хобби, 37% ожидали большего, но все же довольны, а 8% признались, что не смогли добиться, чего хотели.

Большинство монетизировавших хобби являются рядовыми специалистами (49%). Менеджерами среднего звена стали 17%, а 6% смогли добиться более весомых должностей (например, директор департамента). Еще 13% владеют собственным бизнесом. Последние чаще всего встречаются среди геймеров.