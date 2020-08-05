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Красноярцы рассказали, как увлечение стало их профессией

Красноярцы рассказали, как увлечение стало их профессией
Иллюстрация: pixabay.com

Служба исследований сайта по поиску работы hh.ru спросила соискателей России, в том числе и жителей Красноярского края, можно ли монетизировать хобби.

#НОВОСТИ
Как оказалось, у 21% респондентов профессия действительно родилась из увлечения. Большинство из них (59%) работают в сфере «Искусство, развлечение масс-медиа», еще 38% — в сфере «Информационные технологии, интернет, телеком», по 32% — в сферах «Управление персоналом, тренинги» и «Маркетинг, реклама, PR». 
 
В топ-10 увлечений, ставших профессией, вошли программирование, рисование, писательство, конструирование/электро- или радиотехника, компьютерные игры, интернет и соцсети, спорт, приготовление еды, фотография и шитье. А вот увлечение компьютерными играми оказалось монетизировать сложнее всего.
 
Большая часть опрошенных (55%) сообщили, что довольны тем, что связали свою профессию с хобби, 37% ожидали большего, но все же довольны, а 8% признались, что не смогли добиться, чего хотели. 
 
Большинство монетизировавших хобби являются рядовыми специалистами (49%). Менеджерами среднего звена стали 17%, а 6% смогли добиться более весомых должностей (например, директор департамента). Еще 13% владеют собственным бизнесом. Последние чаще всего встречаются среди геймеров.
 
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