Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 06.08
73,28
86,62
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярцы стали меньше ездить на поездах и электричках

Красноярцы стали меньше ездить на поездах и электричках
Иллюстрация: kras-1.rzd.ru

В июле 2020 года поток пассажиров на КрасЖД, по сравнению с предыдущим месяцем, вырос. Но все еще остается меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

#НОВОСТИ
С вокзалов и станций Красноярской железной дороги в июле 2020 года было отправлено 772,7 тысячи пассажиров. Это на 26% меньше, чем в этом же месяце годом ранее, сообщают в пресс-службе компании.
 
Из этого количества поездами дальнего следования воспользовалось 106,6 тысячи пассажиров, а электричками — 666,1 тысячи. Эти показатели меньше, чем в июле 2019-го на 51,3% и 19,3% соответственно. Всего же в январе-июле 2020 года по КрасЖД перевезено 3 млн 723 тысяч пассажиров (-26% к январю-июлю прошлого года), из них в дальнем следовании — 654,6 тысяч (-40,4%), в пригородном сообщении — 3 млн 68 тыс. пассажиров (-22%).
 
Июльский пассажирооборот тоже оказался меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года на 56,7% и составил 137,1 млн пассажиро-километров. С начала года он составил 797 млн пассажиро-километров, что меньше прошлогоднего уровня на 42,2%.
 
Напомним, что в июне 2020 по КрасЖД было перевезено 623,4 тысячи пассажиров, что на 34,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А пассажирооборот в том месяце составил 93,8 млн пасс-км, что на 60,7% меньше, чем в прошлом году.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Уроженка Красноярска назначена заместителем министра финансов РФУроженка Красноярска назначена заместителем министра финансов РФ
  • Очередное ослабление карантина в Красноярском крае может пройти на следующей неделеОчередное ослабление карантина в Красноярском крае может пройти на следующей неделе
  • Красноярский край входит в десятку анти-лидеров по COVID-19 в странеКрасноярский край входит в десятку анти-лидеров по COVID-19 в стране
  • Правительство приняло поправки для разработки новых месторождений в Красноярском краеПравительство приняло поправки для разработки новых месторождений в Красноярском крае
  • Чиновников краевого управления Россельхознадзора подозревают в коррупцииЧиновников краевого управления Россельхознадзора подозревают в коррупции
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.