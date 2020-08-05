Красноярцы стали меньше ездить на поездах и электричках

С вокзалов и станций Красноярской железной дороги в июле 2020 года было отправлено 772,7 тысячи пассажиров. Это на 26% меньше, чем в этом же месяце годом ранее, сообщают в пресс-службе компании.

Из этого количества поездами дальнего следования воспользовалось 106,6 тысячи пассажиров, а электричками — 666,1 тысячи. Эти показатели меньше, чем в июле 2019-го на 51,3% и 19,3% соответственно. Всего же в январе-июле 2020 года по КрасЖД перевезено 3 млн 723 тысяч пассажиров (-26% к январю-июлю прошлого года), из них в дальнем следовании — 654,6 тысяч (-40,4%), в пригородном сообщении — 3 млн 68 тыс. пассажиров (-22%).

Июльский пассажирооборот тоже оказался меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года на 56,7% и составил 137,1 млн пассажиро-километров. С начала года он составил 797 млн пассажиро-километров, что меньше прошлогоднего уровня на 42,2%.