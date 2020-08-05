Олег Дерипаска: Центробанк РФ поддерживает американские санкции

Центробанк РФ не только не противодействует санкциям, накладываемым Минфином США на российские компании, а фактически следит, чтобы российские банки им следовали», — написал Дерипаска. Он добавил, что это делается якобы для того, чтобы избежать вторичных санкций со стороны Вашингтона, — пишет издание URA.RU.

Миллиардер Олег Дерипаска сравнил действия Вашингтона в отношении группы «ГАЗ» с политикой против китайской социальной сети TikTok.

Американцы внаглую отжали бизнес у продвинутой китайской компании. Так же пытаются отжать «ГАЗ» у российских акционеров, с молчаливого согласия ЦБ РФ», — написал Дерипаска в своем Telegram-канале, приложив к записи ссылку на статью Wall Street Journal о требованиях президента США Дональда Трампа передать часть средств от сделки с участием Microsoft в бюджет США.

Отвечая на вопрос о сути его претензий к ЦБ в ситуации с «ГАЗом», предприниматель пояснил, что Банк России де-факто поддерживает соблюдение режима введенных США санкций («ГАЗ» находится под ними с апреля 2018 года), — сообщает РБК.

ЦБ не только не противодействует санкциям, накладываемым Минфином США на российские компании, а фактически следит, чтобы российские банки им следовали! Якобы в целях избежания вторичных санкций», — написал Дерипаска.

Ранее миллиардер неоднократно выступал с критикой политики ЦБ. Так, в конце января 2020 года Дерипаска присоединился к критике работы ЦБ по развитию финансового рынка страны, с которой выступила Счетная палата (СП). Дерипаска упрекнул ЦБ в том, что его политика в этой сфере оторвана от реальности и даже вызывает тошноту. Ранее он же похвалил реформы, проводимые президентом США Дональдом Трампом, указав на то, что действия ЦБ, напротив, ведут к закрытию предприятий и сокращению числа рабочих мест.

В феврале Дерипаска раскритиковал решение ЦБ о снижении ключевой ставки, назвав его «первой подножкой правительству Мишустина».

Грабеж Центральным банком промышленности и населения продолжается. Пристегните ремни», — добавил Дерипаска.

Американские власти утверждают, что сервис TikTok, принадлежащий китайской компании ByteDance, может передавать конфиденциальные данные американцев властям КНР. 3 августа президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы TikTok был продан Microsoft или любой другой американской компании до 15 сентября, пригрозив в противном случае запретить работу сервиса на американской территории.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал требования США продать TikTok американской компании попытками политического давления.

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