Торговые центры, рестораны и общепит просят снять запреты

Обращение продиктовано продолжающимся ростом убытков, которые терпят подписавшиеся организации вследствие беспрецедентно долгого периода ограничительных мер, утвержденных Правительством Красноярского края... В общей сложности на эти организации приходится более 10 тыс. рабочих мест. Предприятия общественного питания обеспечивают более 3000 рабочих мест. Фитнес-центры обеспечивают около 4000 рабочих мест. На ТРЦ «Планета» приходится более 3000 рабочих мест», — цитирует агентство КрасноярскМедиа обращение предпринимателей.

При этом подписавшиеся указывают на опыт Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов,

которые работают в полную силу с начала июня и при этом роста заболеваемости в них не происходит».

Официальные письма бизнесмены направили в адрес Губернатора Красноярского края, руководителя краевого Управления Роспотребнадзора, мэра Красноярска, а также руководителю Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Пока режим ограничений в крае, касающийся работы некоторых организаций, продлен до 9 августа включительно.

Напомним, 28 июля DK.RU сообщал о протестном онлайн-митинге, организованного рестораторами и фитнес-тренерами Красноярска.