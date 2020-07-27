Красноярские рестораторы и фитнес-тренеры проведут онлайн-митинг

Рестораторы из Berrywood Family организовали онлайн-митинг в поддержку отраслей, которым до сих пор не разрешили вернутся к работе в полном объеме, сообщает «Проспект Мира » со ссылкой на PR-службу компании.

Мероприятие намечено на завтра — 28 июля. Принять в нем участие зовут сотрудников заведений общепита, фитнес-центров и торгово-развлекательных комплексов.

По словам Berrywood Family, на их предложение уже откликнулось 90% приглашенных рестораторов. В день митинга они (а также страницы их заведений) разместят в соцсетях посты с хэштегом #митингнаудаленке.