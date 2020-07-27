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Красноярские рестораторы и фитнес-тренеры проведут онлайн-митинг

Красноярские рестораторы и фитнес-тренеры проведут онлайн-митинг
Иллюстрация: PR-служба Berrywood Family

Уставших от вынужденного безделья работников общепита, торговых и фитнес-центров позвали на онлайн-митинг. Организаторы хотят, чтобы им разрешили выйти из карантина.

#НОВОСТИ
Рестораторы из Berrywood Family организовали онлайн-митинг в поддержку отраслей, которым до сих пор не разрешили вернутся к работе в полном объеме, сообщает «Проспект Мира » со ссылкой на PR-службу компании.
 
Мероприятие намечено на завтра — 28 июля. Принять в нем участие зовут сотрудников заведений общепита, фитнес-центров и торгово-развлекательных комплексов.
 
По словам Berrywood Family, на их предложение уже откликнулось 90% приглашенных рестораторов. В день митинга они (а также страницы их заведений) разместят в соцсетях посты с хэштегом #митингнаудаленке.
 
Напомним, что рестораны, фитнес-центры и ТРК Красноярска закрылись на карантин в конце марта 2020 года. Только в начале июля заведениям общепита разрешили открыть летние террасы. Чуть позже крупнейший торговый комплекс Красноярска — «Планета» — объявил, что часть расположенных в нем магазинов возобновит работу в режиме пунктов выдачи товаров. Спортзалы же города по-прежнему полностью закрыты для посетителей.
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