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Часть магазинов в красноярской «Планете» снова начнут работать

Часть магазинов в красноярской «Планете» снова начнут работать
Иллюстрация: krs.planeta-mall.ru

Красноярский ТРЦ «Планета» закрылся на карантин вместе с остальными подобными объектами три месяца назад. С введением послаблений магазины стали возвращаться в строй. Правда, в несколько ином формате.

#НОВОСТИ
Часть ранее неработавших магазинов «Планеты» с 13 июля возобновит работу. Об этом сообщил телеграмм-канал «Стрелка» со ссылкой на своих подписчиков.
 
По их информации, вновь открывшиеся магазины будут работать в формате пунктов выдачи заказов.
 
Оперативно связаться с пресс-службой «Планеты» не удалось — она в Москве. Однако в соцсетях ТРЦ появилось объявление, подтверждающее эту часть сообщения канала.
 
Также «Стелка» уверяет, что определенные изменения коснутся и работы общепита, представленного в ТРЦ.
Всему общепиту разрешено продавать навынос или работать в формате доставки. Под козырьком возле Центрального входа администрация ТРЦ планирует сделать открытый фудкорт», — сообщает канал.
Остальные заведения в «Планете» (фитнес-центры, кинотеатр, боулинг) по-прежнему закрыты.
Добавим, что за несколько часов до появления этой информации, стало известно, что арендаторы ТРЦ Красноярска обратились к губернатору края Александру Уссу с открытым письмом, в котором просили им вернуться к работе с 13 июля, пишет «Коммерсантъ». Под ним подписался 241 предприниматель.
 
Напомним, что еще в середине июня руководство красноярской «Планеты» заявляло, что недополученная ею прибыль за апрель-май составила свыше 200 млн рублей, а по итогу июня может перевалить за 400 млн. Меж тем вчера указом губернатора режим самоизоляции в крае продлен до 9 августа 2020 года. Правда, этот же документ разрешил ресторанам и кафе открыть уличные веранды и террасы.
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