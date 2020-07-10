Часть магазинов в красноярской «Планете» снова начнут работать

Часть ранее неработавших магазинов «Планеты» с 13 июля возобновит работу. Об этом сообщил телеграмм-канал «Стрелка» со ссылкой на своих подписчиков.

По их информации, вновь открывшиеся магазины будут работать в формате пунктов выдачи заказов.

Оперативно связаться с пресс-службой «Планеты» не удалось — она в Москве. Однако в соцсетях ТРЦ появилось объявление, подтверждающее эту часть сообщения канала.

Также «Стелка» уверяет, что определенные изменения коснутся и работы общепита, представленного в ТРЦ.

Всему общепиту разрешено продавать навынос или работать в формате доставки. Под козырьком возле Центрального входа администрация ТРЦ планирует сделать открытый фудкорт», — сообщает канал.

Остальные заведения в «Планете» (фитнес-центры, кинотеатр, боулинг) по-прежнему закрыты.

Добавим, что за несколько часов до появления этой информации, стало известно, что арендаторы ТРЦ Красноярска обратились к губернатору края Александру Уссу с открытым письмом, в котором просили им вернуться к работе с 13 июля, пишет «Коммерсантъ». Под ним подписался 241 предприниматель.