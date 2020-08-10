Семейный центр «Астрея» открывает второй филиал

Как рассказала Герасимова DK.ru, центр начнет работать осенью, после того, как в помещении сделают ремонт. За это время новые сотрудники пройдут обучение и освоят программы и методики, по которым ведется преподавание. На Взлетке будут работать с дошкольниками, а центр на улице Железнодорожников полностью отдадут под занятия с детьми школьного возраста.

Отметим, что семейный центр был закрыт на время самоизоляции с конца марта, и открылся для очных занятий только сегодня, в соответствии с указом губернатора Красноярского края.

На мой взгляд, сейчас лучшее время для развития: все попробовали, что такое дистанционное обучение, поняли роль учителя в образовательном процессе, возможности частных школ. Осознали, что подготовка ребенка к школе – это отдельная работа, требующая специальных знаний, особенное речевое развитие. Поэтому мы решили расширяться», - пояснила Наталья Герасимова.

Известно, что новый филиал займет помещение в 300 квадратных метров – это максимальная площадь, подходящая под нужды центра, которую удалось найти в районе. Выбор места Герасимова объясняет запросами клиентов.