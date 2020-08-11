Железнодорожный вокзал Красноярска почистят от вирусов
Несмотря на все послабления, режим эпидемиологических ограничений в Красноярском крае не снят. В рамках профилактики распространения COVID-19 и продезинфицируют вокзал.
Профилактическая дезинфекция на красноярском ЖД-вокзале пройдет в ночь с 11 на 12 августа. Об этом сообщили в пресс-службе КрасЖД.
Все пассажирские помещения — залы ожидания, кассовые залы, входные группы, санитарные комнаты, лестницы, а также служебные помещения будут обработаны специальными химическими средствами, которые безопасны для человека и активны в отношении вирусов», — говорят в компании.
Работы выполнят специалисты ООО «Областной центр дезинфекции». После обработки все помещения проветрят и проведут в них влажную уборку.
Помимо вокзала в Красноярске, подобной обработке в августе подвергнутся вокзалы КрасЖД в Боготоле, Ачинске, Канске, Заозерном, Мариинске и Абакане.