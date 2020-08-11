Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 11.08
73,77
86,82
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Железнодорожный вокзал Красноярска почистят от вирусов

Железнодорожный вокзал Красноярска почистят от вирусов
Иллюстрация: КрасЖД

Несмотря на все послабления, режим эпидемиологических ограничений в Красноярском крае не снят. В рамках профилактики распространения COVID-19 и продезинфицируют вокзал.

#НОВОСТИ
Профилактическая дезинфекция на красноярском ЖД-вокзале пройдет в ночь с 11 на 12 августа. Об этом сообщили в пресс-службе КрасЖД.
Все пассажирские помещения — залы ожидания, кассовые залы, входные группы, санитарные комнаты, лестницы, а также служебные помещения будут обработаны специальными химическими средствами, которые безопасны для человека и активны в отношении вирусов», — говорят в компании.
Работы выполнят специалисты ООО «Областной центр дезинфекции». После обработки все помещения проветрят и проведут в них влажную уборку.
 
Помимо вокзала в Красноярске, подобной обработке в августе подвергнутся вокзалы КрасЖД в Боготоле, Ачинске, Канске, Заозерном, Мариинске и Абакане.
 
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярск ожидает жаркая неделькаКрасноярск ожидает жаркая неделька
  • Сергей Еремин сообщил о возвращении троллейбусов на КопыловаСергей Еремин сообщил о возвращении троллейбусов на Копылова
  • Участники марша в поддержку Хабаровска требовали отставки губернатора УссаУчастники марша в поддержку Хабаровска требовали отставки губернатора Усса
  • На вооружение красноярского авиаполка поступили МиГ-31БМНа вооружение красноярского авиаполка поступили МиГ-31БМ
  • Красноярскому «Историческому кварталу» назначили нового руководителяКрасноярскому «Историческому кварталу» назначили нового руководителя
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.