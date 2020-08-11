Железнодорожный вокзал Красноярска почистят от вирусов

Профилактическая дезинфекция на красноярском ЖД-вокзале пройдет в ночь с 11 на 12 августа. Об этом сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Все пассажирские помещения — залы ожидания, кассовые залы, входные группы, санитарные комнаты, лестницы, а также служебные помещения будут обработаны специальными химическими средствами, которые безопасны для человека и активны в отношении вирусов», — говорят в компании.

Работы выполнят специалисты ООО «Областной центр дезинфекции». После обработки все помещения проветрят и проведут в них влажную уборку.

Помимо вокзала в Красноярске, подобной обработке в августе подвергнутся вокзалы КрасЖД в Боготоле, Ачинске, Канске, Заозерном, Мариинске и Абакане.

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