Автора концепции развития Центрального парка Красноярска выберут на конкурсе

От участников ждут заявку, портфолио выполненных ранее проектов и эссе с описанием основных идей. Материалы будут размещаться на официальном сайте krasnoyarskpark.ru. Сам конкурс пройдет в два этапа. На первом жюри, в состав которого входят представители администрации Красноярска и края, эксперты в сфере комплексного развития территорий, экологии, экономики и пространственного планирования, назовут трех финалистов. Они получат по 900 тысяч рублей. Победителя определят голосованием, он дополнительно получит 1 800 000 рублей, участник, занявший второе место, – 1 000 000 рублей, занявший третье место – 500 000 рублей.

Напомним, конкурс планировали объявить еще весной. Архитектурные бюро и авторские коллективы из разных стран мира должны были провести очные презентации и защиты своих проектов развития парка. Предполагалось, что дорабатывать концепцию финалисты будут после посещения города, знакомства с его атмосферой, историей и жителями. Однако в результате введенных противоэпидемических мер условия конкурса и его сценарий пришлось изменить.

Абсолютно уверен, что благодаря проведению масштабного международного конкурса один из самых богатых, с точки зрения истории, сибирских парков обретёт новое дыхание. Конкурс даст импульс к долгосрочному развитию не только самого парка, но и всего города, сделав его ещё более комфортным для жизни и привлекательным для туризма. Надеемся, что в ходе проведения конкурса в Красноярске встретятся лучшие мировые практики в области развития территорий», – сказал Сергей Георгиевский, генеральный директор Агентства стратегического развития «ЦЕНТР», глава оркомитета конкурса.

Соглашение между администрацией Красноярска и компанией РУСАЛ было подписано в ноябре 2019 года в ходе XV Красноярского городского форума. РУСАЛ уже профинансировал обновление знаковых общественных пространств в городах присутствия компании: в Красноярске это Сквер Сурикова и Площадь Революции, Исторический квартал, в Ачинске – Парк Победы, Сквер Металлургов. Предполагалось, что весь цикл работ по реконструкции Центрального парка – от конкурса проектов до реализации – завершится в 2022 году. Очевидно, что эти сроки сдвинутся.