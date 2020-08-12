Зарплаты в Красноярском крае оказались самыми высокими в СФО при росте безработицы

Номинально среднемесячная заработная плата в январе-мае 2020 года в Красноярском крае возросла на 6,9% [до 52 212 рублей — данные Красноярскстата], а реальная — на 3,8% по отношению к соответствующему периоду 2019-го. Об этом на заседании местного правительства сообщил глава регионального Министерства экономики Егор Васильев.

Темпы роста заработной платы позволили сохранить, во-первых, политика крупных и средних предприятий, которые в большей части не останавливали деятельность и оказывали поддержку работникам в период действия ограничительных мер в форме компенсационных выплат, во-вторых, повышение минимального размера оплаты труда на 7,5 %», — сказал министр.

Уровень зарегистрированной безработицы на конец июня, по словам Васильева, составил 3,8% от численности рабочей силы. Красноярскстат же утверждает, что на конец второго квартала в крае насчитывалось 102 тысячи безработных при трудоспособном населении в 1,463 млн человек, т.е. 6,9%. При этом в начале года их было 62,7 тысячи или 4,2% от численности рабочей силы.

Также Васильев отметил снижение уровня промышленного производства в крае — он составил 90,3% относительно показателей прошлого года — и оборота розничной торговли, который сократился на 8,7%.