«Норникель»: выплата больших дивидендов сейчас не может считаться ответственной практикой

По его мнению, в текущей ситуации более выгодно проводить долгосрочную консервативную финансовую политику, нежели распределять высокую прибыль между акционерами. Малышев отметил, что такая дивидендная политика уже критиковалась топ-менеджерами компании. Сейчас, в ситуации пандемии коронавируса и внедрении новой экологической политики компании большие выплаты не будут считаться ответственной корпоративной практикой.

Это ставит под угрозу нашу социальную лицензию на деятельность», - отметил Сергей Малышев, призвав акционеров обсудить этот вопрос и принять более ответственную социальную позицию.

Сергей Малышев подчеркнул, что стратегический приоритет компании – поддержание консервативных показателей баланса и кредитных рейтингов инвестиционного уровня. Такая политика обеспечивает устойчивость компании длительный период.

Мы рассматриваем привлекательную дивидендную доходность как важную часть нашего инвестиционного кейса, но мы считаем, что, учитывая долгосрочный характер нашего бизнеса, эту привлекательную дивидендную доходность следует предлагать в течение всего долгосрочного цикла. Всякий раз, когда увеличение кредитного плеча не ставит под угрозу нашу финансовую стабильность, мы с готовностью управляем нашей дивидендной доходностью в течение всего цикла», - сказал Малышев.

Одним из показателей устойчивости и успешности бизнеса безусловно можно считать объем налогов. Так, например, по итогам 2018 года в консолидированный бюджет Красноярского края компания перечислила 55,9 млрд рублей, по итогам 2019 – в два раза больше: 104,2 млрд рублей (более 30 % бюджета региона).

Напомним, вопрос об изменении дивидендной политики компании на более консервативную ради обеспечения устойчивости бизнеса поднимал «Интеррос» еще в начале пандемии коронавируса, мотивируя это неопределенным спросом на металлы в ситуации фактической остановки экономик и необходимостью инвестиций в техническое и экологическое перевооружение предприятий.