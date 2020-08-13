Музеи Красноярска возобновляют работу
Разрешение выйтий из карантина музеи Красноярского края получили с 10 августа 2020 года. Некоторые из них уже открылись. Но не без некоторых ограничений.
Четыре муниципальных музея Красноярска снова открылись для посещений. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.
Речь идет о:
- музее-усадьбе В.И. Сурикова;
- «Мемориале Победы»;
- музее художника Б.Я. Ряузова;
- арт-галерее «13А».
Во всех учреждениях действуют временные, но обязательные правила посещения, разработанные согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Так, на территории и в помещениях музеев нельзя находиться без защитной маски (брать ее лучше с собой — выдать одноразовую могут пока не везде). Не пустят в музей и при повышенной температуре и признаках ОРВИ — на входе сотрудники измеряют температуру тела каждого посетителя. Также рекомендуется соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров.
Перед открытием и каждые 2 часа в течение дня проводится влажная уборка помещений и санитарная обработка поверхностей, из-за чего претерпел изменения режим работы музеев.
Напомним, в ряду прочих организаций музеям разрешили вернуться к работе с 10 августа. Соответствующий указ губернатора затронул также сайны, фитнесс-центры и магазины непродовольственных товаров.