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Музеи Красноярска возобновляют работу

Музеи Красноярска возобновляют работу
Иллюстрация: admkrsk.ru

Разрешение выйтий из карантина музеи Красноярского края получили с 10 августа 2020 года. Некоторые из них уже открылись. Но не без некоторых ограничений.

#НОВОСТИ
Четыре муниципальных музея Красноярска снова открылись для посещений. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.
 
Речь идет о:
  1. музее-усадьбе В.И. Сурикова;
  2. «Мемориале Победы»;
  3. музее художника Б.Я. Ряузова;
  4. арт-галерее «13А».
Во всех учреждениях действуют временные, но обязательные правила посещения, разработанные согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Так, на территории и в помещениях музеев нельзя находиться без защитной маски (брать ее лучше с собой — выдать одноразовую могут пока не везде). Не пустят в музей и при повышенной температуре и признаках ОРВИ — на входе сотрудники измеряют температуру тела каждого посетителя. Также рекомендуется соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров.
 
Перед открытием и каждые 2 часа в течение дня проводится влажная уборка помещений и санитарная обработка поверхностей, из-за чего претерпел изменения режим работы музеев.
 
Напомним, в ряду прочих организаций музеям разрешили вернуться к работе с 10 августа. Соответствующий указ губернатора затронул также сайны, фитнесс-центры и магазины непродовольственных товаров.
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