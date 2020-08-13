Красноярский фотограф Татьяна Вишневская предложила «подвешивать» фотосессии

Это не о халяве, это благотворительность с целью помочь и порадовать тех, кто действительно хочет. но пока не может самостоятельно себе это позволить», - уточняет фотограф.

Как написала Татьяна на своей странице в ФБ, она рассматривает два варианта. Первый – когда съемка оплачивается полностью для знакомого человека. Второй – когда стоимость фотосессии постепенно «набегает» из переводов разных людей.

Как только набирается требуемая сумма, я пишу в сети о том. что есть в наличии «Подвешенная экспресс-фотосессия», и первый, кто откликнется, становится счастливым обладателем красивых фотографий», - пишет фотограф.

Сооснователь благотворительного фонда «Добро24.ру» Ольга Абанцева предложила усовершенствовать схему: чтобы фото получал не тот, кто первым откликнулся на пост, а тот, кому первый откликнувшийся хочет ее подарить.

Экспресс-фотосессия Татьяны Вишневской стоит 3000 рублей, первые переводы уже поступили.

Напомним, Татьяна Вишневская – автор фотопроекта «Умеющие жить»: истории людей, победивших рак. Фотопроект организован вместе с центром социально-психологической реабилитации онкобольных «Вместе ради жизни».

Читайте также: Фотопроект «ДК» «Тайны женской энергии»