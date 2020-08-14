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В Красноярском крае отменили самоизоляцию

В Красноярском крае отменили самоизоляцию
Автор фото: Deborah Windham. Иллюстрация: pixabay.com

И.о. губернатора Сергей Пономаренко подписал указ, отменяющий действие документа, принятого 16 марта 2020 года, который чаще называют «указом о самоизоляции».

#НОВОСТИ

Документ предписывал организовать медицинское наблюдение за иностранцами, обязывал выдавать больничные листы беременным и пенсионерам дистанционно, создать «коронавирусные» койки в больницах региона, организовать дистанционное обучение школьников и студентов, отменить или перенести на более поздний срок спортивные мероприятия.

Также указ губернатора уг-54 рекомендовал соблюдать самоизоляцию гражданам пожилого возраста и возвращающимся из иностранных государств, а также работодателям рекомендовалось по возможности ограничить рабочие командировки и перевести сотрудников на удаленный режим.

Указ, отменяющий эти нормы, вступает в силу 15 августа, в субботу.

 

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