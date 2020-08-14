В Красноярском крае отменили самоизоляцию

Документ предписывал организовать медицинское наблюдение за иностранцами, обязывал выдавать больничные листы беременным и пенсионерам дистанционно, создать «коронавирусные» койки в больницах региона, организовать дистанционное обучение школьников и студентов, отменить или перенести на более поздний срок спортивные мероприятия.

Также указ губернатора уг-54 рекомендовал соблюдать самоизоляцию гражданам пожилого возраста и возвращающимся из иностранных государств, а также работодателям рекомендовалось по возможности ограничить рабочие командировки и перевести сотрудников на удаленный режим.

Указ, отменяющий эти нормы, вступает в силу 15 августа, в субботу.