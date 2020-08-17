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Дело растратившего 37 миллионов рублей директора ПИК «Офсет» передано в суд

Дело растратившего 37 миллионов рублей директора ПИК «Офсет» передано в суд
Иллюстрация: youtube.com

Прокуратура Красноярского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ОАО ПИК «Офсет» Дмитрия Чакалова, которому вменяют «растрату в особо крупном размере».

#НОВОСТИ

Производственно-издательский комбинат «Офсет» являлся в своё время крупнейшим полиграфическим предприятием региона, принадлежащим структурам краевой власти.

С февраля по сентябрь 2015 года директор типографии совершил растрату около 37 млн рублей. Как уверяют в краевой прокуратуре, г-н Чакалов «поручил подчиненным ему работникам, не осведомленным о преступных намерениях руководителя, подготовить договоры и спецификации к ним о выполнении подконтрольным ему юридическим лицом определенных работ, которые не могли быть выполнены, в том числе, ввиду отсутствия технической возможности».

Фиктивный договор и платежные документы были переданы в бухгалтерию ОАО ПИК «Офсет» для оплаты, после чего та перечислила около 37 млн рублей на счета подконтрольного Чакалову юридического лица.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Красноярска.

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