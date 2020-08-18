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Потанин: «Норникель» внедряет политику нетерпимости к нарушению экологических стандартов

Потанин: «Норникель» внедряет политику нетерпимости к нарушению экологических стандартов
Иллюстрация: orentrader.whotrades.com

Президент «Норникеля» Владимир Потанин в интервью агентству «Блумберг» рассказал о том, какие шаги компания предпринимает для ликвидации последствий аварии на ТЭЦ и какие меры профилактики внедряет.

#НОВОСТИ

Потанин сообщил корреспонденту агентства, что компания продолжает работы по ликвидации последствий аварии с учетом мнения специалистов-экологов. Например, они предлагают вместо «вытягивания» топлива с береговых грунтов с помощью сорбентов смыть его в воду и собрать уже из реки. Эта процедура может продлиться до следующего года. По мнению главы «Норникеля», полностью оценить причиненный ущерб можно будет только после завершения всех работ. Несмотря на то, что компания не согласна с суммой штрафа и намерена его оспорить, она зарезервировала $2,1 млрд на возможные выплаты. Кроме того уже на ликвидацию последствий аварии потрачено более 10 млрд рублей.

В ближайшие два года «Норникель» планирует инвестировать 13 млрд рублей в замену и модернизацию инфраструктуры, а также пересмотреть практику отгрузки топлива и формирования резервных запасов, чтобы сократить объем, хранящийся в резервуарах. В перспективе рассматривается возможность перехода на газовое топливо. Отдельно компания продолжает работать над своим «серным проектом» в Норильске, где затраты достигли около $3,7 млрд. Газ будет превращен в кислоту, а затем нейтрализован известняком в гипс.

«Норникель» пересматривает модель управления рисками, и поскольку речь может идти о человеческом факторе, будет применена политика абсолютной нетерпимости к нарушению экологических стандартов, а также более жесткие экологические показатели», - заявил Владимир Потанин в интервью.

Отметим, что для объективной оценки ущерба создана совместная комиссия с Росприроднадзором. 4 августа компания направила в контролирующее ведомство письмо, в котором выразила готовность к диалогу и возможности внесудебного урегулирования вопросов в отношении размера вреда, порядка и сроков его компенсации.

Напомним, в конце июля президент ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин подписал приказ об изменении оргструктуры компании: в нее добавятся департамент экологии и комитет по рискам, который возглавит непосредственно президент компании.

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