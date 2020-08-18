На красноярском автовокзале появился «умный» холодильник

Технология дает возможность продажи практически любой продукции без кассира и продавца. Чтобы купить товар, клиенту требуется поднести банковскую карту к ридеру. Если на карте есть деньги, система позволит открыть замок и добавит в чек стоимость взятого с полки товара. Списание средств происходит после закрытия двери киоска.

Отметим, компания «Фабрика решений» – резидент Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ).

Продукт компании «Фабрика решений» – это отличный пример того, как компания должна тиражировать свою продукцию на потребительском рынке. Технология доступна, понятна и удобна для клиента. Мы надеемся, что «умные» киоски в скором времени будут размещены в большом количестве в кафетериях и точках общественного питания, торговых центрах и павильонах нашего города», - отметил руководитель КРИТБИ Роман Евдокимов.

Напомним, идея такого киоска, получившая название «РобиМаркет», стала победителем номинации «Стартап года» традиционной премии «Делового квартала» «Человек года – 2019». Отметим, что победителя в этой номинации определяли гости церемонии с помощью смс-голосования.

Robymarket дает возможность продажи практически любого товара без кассира и продавца, в том числе недоступного для продажи в обычном вендинге. Например, киоск может заменить заказ готовых обедов в офисы или продажу бокалов шампанского и десертов в театре в антракте», — рассказал о своем проекте сооснователь «Фабрики решений» Анатолий Фомин.

Инвестиции в проект составили 6 млн рублей, рынок потенциально оценивается в 50 млрд.