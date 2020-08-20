Потребительское кредитование в Красноярском крае начало набирать обороты

В июле 2020 года в Красноярском крае было выдано 26 966 потребительских кредитов. Это на 31,3% меньше, чем в аналогичном месяце 2019-го, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Примечательно, что за весь второй квартал 2020 года банки выдали меньше 60 000 таких займов — т.е. в среднем около 20 000 в месяц. Да и отставание от прошлогодних показателей в аналогичном периоде было ощутимо больше — 41,9%. В результате по этому параметру в рейтинге 30 регионов с наибольшим количеством выданных потребкредитов край поднялся с 20 на 22 место.

В целом по стране в июле этого года банки выдали 1,19 млн потребительских кредитов, что на 30,7% меньше, чем годом ранее. Во втором квартале среднее отставание от прошлогодних показателей было на уровне 45,3%.