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Потребительское кредитование в Красноярском крае начало набирать обороты

Потребительское кредитование в Красноярском крае начало набирать обороты
Иллюстрация: pixabay.com

Несмотря на то, что количество выданных в регионе потребительских кредитов все еще меньше прошлогоднего уровня, динамика в этом сегменте положительная.

#НОВОСТИ
В июле 2020 года в Красноярском крае было выдано 26 966 потребительских кредитов. Это на 31,3% меньше, чем в аналогичном месяце 2019-го, сообщает Национальное бюро кредитных историй.
 
Примечательно, что за весь второй квартал 2020 года банки выдали меньше 60 000 таких займов — т.е. в среднем около 20 000 в месяц. Да и отставание от прошлогодних показателей в аналогичном периоде было ощутимо больше — 41,9%. В результате по этому параметру в рейтинге 30 регионов с наибольшим количеством выданных потребкредитов край поднялся с 20 на 22 место.
 
В целом по стране в июле этого года банки выдали 1,19 млн потребительских кредитов, что на 30,7% меньше, чем годом ранее. Во втором квартале среднее отставание от прошлогодних показателей было на уровне 45,3%.
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