В Красноярском крае снова «минируют» госучреждения

Как и 13 августа 2020 года , сегодня на адреса электронной почты ряда госучреждений края пришли письма с сообщением о минировании. Все они оказались ложными, сообщили в краевой антитеррористической комиссии.

В результате преступной деятельности неустановленных лиц проведена эвакуация сотрудников и посетителей административных зданий. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов реализуются меры по обеспечению безопасности граждан, а также принимаются меры по установлению источника ложной информации», — говорят власти.

Сколько всего учреждений подверглись такой «атаке» неясно. Однако известно, что эвакуации прошли в Железнодорожном районном суде Красноярска, в судах Ачинска и Дудинки, на Ачинском железнодорожном вокзале, в администрации Емельяновского района и ряда учреждений в Железногорске.

Аэропорт Красноярск тоже получил сообщение о минировании, но, как пишет НГС24, со ссылкой на представителя компании, по согласованию со спецслужбами это сообщение не трактовалось как угроза, поэтому людей не эвакуировали, но вывели на дежурство кинологов со специально обученными собаками.

Подобное сегодня произошло также в Новосибирске и Хабаровске.