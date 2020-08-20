Руководители красноярских компаний получили госнаграды за подготовку Универсиады

Представители красноярских компаний были отмечены медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, почетными грамотами и благодарностями президента РФ Владимира Путина.

Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, среди награжденных — гендиректор фанпарка «Бобровый лог» Елена Гаврилова, руководитель дирекции кампуса СФУ Александр Реводько, управляющий партнер компании «Проектдевелопмент», архитектор Антон Шаталов, заместитель директора филиала – технический директор Красноярского филиала «Ростелекома» Сергей Шоль.

Вручая награды, Александр Усс отметил, что Универсиада-2019 была признана одной из лучших за всю историю проведения Студенческих игр. В наследство красноярцам осталось достаточно много объектов социальной инфраструктуры и спорта. Он также отметил, что более 90% строительно-монтажных работ при подготовке к играм выполнили компании из Красноярска.