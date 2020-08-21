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Продажи новых машин в Красноярском крае превысили прошлогодний уровень

Продажи новых машин в Красноярском крае превысили прошлогодний уровень
Иллюстрация: pixabay.com

Еще месяц назад региональный авторынок отставал от показателей прошлого года почти на 40%. Теперь же он их превысил. Эксперты связывают это с отложенным спросом.

#НОВОСТИ
В июле 2020 года в Красноярском крае было продано 1 976 новых автомобилей — это на 5,7% больше, чем в этом же месяце годом ранее, сообщает агентство «АВТОСТАТ». По степени роста продаж регион находится на 24 месте из 30 регионов с самым большим их объемом.
 
Плюс к этому, в крае, по данным Национального бюро кредитных историй, увеличилось и количество выданных кредитов на покупку новых и подержанных машин — 1 210 в июле 2020-го к 1 146 в июле 2019 года (+5,6%). Это 21 результат в ТОП-30 регионов по количеству подобных заимствований.
 
В целом по стране продажи новых автомобилей выросли на 8,5%, а число выданных автокредитов — на 7,7% к прошлогоднему уровню.
Основными причинами такого роста стали реализация отложенного спроса, расширение условий госпрограмм „Первый / Семейный автомобиль“, а также ожидание покупателями повышения цен на автомобили, которым производители компенсируют рост курсов валют, произошедший в марте», — говорит исполнительный директор «АВТОСТАТа» Сергей Удалов.
Напомним, что по итогам второго квартала 2020 года продажи новых автомобилей в Красноярском крае были ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года на 38,7%, а количество выданных автокредитов — на 42,4%.
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