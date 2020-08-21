Продажи новых машин в Красноярском крае превысили прошлогодний уровень

В июле 2020 года в Красноярском крае было продано 1 976 новых автомобилей — это на 5,7% больше, чем в этом же месяце годом ранее, сообщает агентство «АВТОСТАТ». По степени роста продаж регион находится на 24 месте из 30 регионов с самым большим их объемом.

Плюс к этому, в крае, по данным Национального бюро кредитных историй, увеличилось и количество выданных кредитов на покупку новых и подержанных машин — 1 210 в июле 2020-го к 1 146 в июле 2019 года (+5,6%). Это 21 результат в ТОП-30 регионов по количеству подобных заимствований.

В целом по стране продажи новых автомобилей выросли на 8,5%, а число выданных автокредитов — на 7,7% к прошлогоднему уровню.

Основными причинами такого роста стали реализация отложенного спроса, расширение условий госпрограмм „Первый / Семейный автомобиль“, а также ожидание покупателями повышения цен на автомобили, которым производители компенсируют рост курсов валют, произошедший в марте», — говорит исполнительный директор «АВТОСТАТа» Сергей Удалов.