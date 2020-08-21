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Улететь из Красноярска в Турцию теперь можно через Новосибирск

Улететь из Красноярска в Турцию теперь можно через Новосибирск
Иллюстрация: tolmachevo.ru

Правительство РФ расширила список городов, откуда можно улететь за рубеж. Среди них и один сибирский город. Перечень направлений, правда, остался прежним.

#НОВОСТИ
Еще три аэропорта РФ открыли для международных рейсов. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на сообщение Росавиации.
 
Речь идет о Казани, Калининграде и Новосибирске. Разрешение вступило в силу 20 августа. В АТОРе полагают, что это означает расширение полетной программы только в Турцию.
 
Согласно онлайн-табло новосибирского аэропорта, первый зарубежный рейс из него улетел сегодня в 9:30 в Анталью. Пионером стала авиакомпания AZUR air. О других рейсах (что на табло, что в расписании) на сайте аэропорта информации нет.
 
Сейчас из Красноярска в Турцию можно улететь тремя авикомпаниями — AZUR air, NordWind и Pegas Fly (в первом случае через Ростов-на-Дону, в остальных через Москву). Под эти полеты компании уже забронировали частоты в аэропорту Красноярск. Как рассказали DK.RU в пресс-службе воздушной гавани, пока авиаторы никак не корректировали свои планы.
 
Напомним, что в рамках первых послаблений были открыты рейсы в Стамбул, Анталью, Даламан, Бодрум, Лондон и на Занзибар из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Об открытии новых направлений полетов за рубеж в сообщении Росавиации не говорится. Однако ожидается, что скоро возобновятся рейсы в Ереван и Кишинев, а с 10 сентября — в ОАЭ, сообщают в АТОРе.
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