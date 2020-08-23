Ректоры двух красноярских вузов раскрыли свои доходы

Информация появилась на сайте Министерства образования РФ, которое курирует эти высшие учебные заведения.

Максим Румянцев, официально занявший пост ректора СФУ в этом году, сообщил о доходе чуть выше 2,96 млн рублей за 2019 год. В собственности ректора есть квартира в 81,3 кв. м. Супруга Максима Румянцева за прошлый год задекларировала доход в 509,2 тыс. рублей. В ее собственности есть 1/2 доли в квартире площадью 108,4 кв. м. Еще одна квартира находится в служебном пользовании. Александр Усс, президент СФУ, отчитался о доходе в 22,5 млн рублей. Подробнее о его доходе DK.RU сообщал ранее.

Ректор Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева Эдхам Акбулатов сообщил о доходе в чуть более 3,5 млн руб. В собственности Эдхама Акбулатова есть 3/5 доли в квартире площадью 79 кв. м и земельный участок в 812 кв. м, а также автомобиль Volkswagen Touareg. Супруга имеет 1/5 доли в той же квартире. Ее доход за прошлый год составил 196 тыс. рублей.