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Ректоры двух красноярских вузов раскрыли свои доходы

Ректоры двух красноярских вузов раскрыли свои доходы
Иллюстрация: pixabay.com

Ректоры крупных вузов Красноярска — Сибирского федерального университета и Сибирского госуниверситета науки и технологий и — отчитались о доходах за 2019 год.

#НОВОСТИ
Информация появилась на сайте Министерства образования РФ, которое курирует эти высшие учебные заведения.
 
Максим Румянцев, официально занявший пост ректора СФУ в этом году, сообщил о доходе чуть выше 2,96 млн рублей за 2019 год. В собственности ректора есть квартира в 81,3 кв. м. Супруга Максима Румянцева за прошлый год задекларировала доход в 509,2 тыс. рублей. В ее собственности есть 1/2 доли в квартире площадью 108,4 кв. м. Еще одна квартира находится в служебном пользовании. Александр Усс, президент СФУ, отчитался о доходе в 22,5 млн рублей. Подробнее о его доходе DK.RU сообщал ранее.
 
Ректор Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева Эдхам Акбулатов сообщил о доходе в чуть более 3,5 млн руб. В собственности Эдхама Акбулатова есть 3/5 доли в квартире площадью 79 кв. м и земельный участок в 812 кв. м, а также автомобиль Volkswagen Touareg. Супруга имеет 1/5 доли в той же квартире. Ее доход за прошлый год составил 196 тыс. рублей.
 
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