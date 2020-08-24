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Туры по Красноярскому краю с кэшбэком можно купить у пяти туроператоров

Туры по Красноярскому краю с кэшбэком можно купить у пяти туроператоров
Иллюстрация: http://golden-sib.ru/

Программа субсидирования внутреннего туризма в России стартовала 21 августа Попал в нее и Красноярский край. Правда, предложения не самые разнообразные.

#НОВОСТИ
Туры по Красноярскому краю, за которые можно получить кэшбэк, предлагают пять туроператоров. Такая информация размещена на сайте мирпутешествий.рф.
 
Речь идет о компаниях «Созвездие», «Санатории-России», «Олимпия-Райзен-Сибирь», «Сибвэй тур» и «Глобус-тур». В их программах заявлены как экскурсионные туры, так и путешествия по памятникам природы.
 
Также кэшбэк можно получить, забронировав место в одной из 16 отелей Красноярского края. Среди них гостиницы «Красноярск» и «Октябрьская», отели «Купеческий» и «АМАКС» и другие.
 
Напомним, что программа путешествий по России с кэшбэком стартовала 21 августа. Распространяться она будет только на туры, оплаченные картой «МИР» до 28 августа. Размер кэшбэка — от 5 000 до 15 000 рублей.
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