Туры по Красноярскому краю с кэшбэком можно купить у пяти туроператоров
Программа субсидирования внутреннего туризма в России стартовала 21 августа Попал в нее и Красноярский край. Правда, предложения не самые разнообразные.
Туры по Красноярскому краю, за которые можно получить кэшбэк, предлагают пять туроператоров. Такая информация размещена на сайте мирпутешествий.рф.
Речь идет о компаниях «Созвездие», «Санатории-России», «Олимпия-Райзен-Сибирь», «Сибвэй тур» и «Глобус-тур». В их программах заявлены как экскурсионные туры, так и путешествия по памятникам природы.
Также кэшбэк можно получить, забронировав место в одной из 16 отелей Красноярского края. Среди них гостиницы «Красноярск» и «Октябрьская», отели «Купеческий» и «АМАКС» и другие.
Напомним, что программа путешествий по России с кэшбэком стартовала 21 августа. Распространяться она будет только на туры, оплаченные картой «МИР» до 28 августа. Размер кэшбэка — от 5 000 до 15 000 рублей.