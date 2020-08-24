Туры по Красноярскому краю с кэшбэком можно купить у пяти туроператоров

Туры по Красноярскому краю, за которые можно получить кэшбэк, предлагают пять туроператоров. Такая информация размещена на сайте мирпутешествий.рф .

Речь идет о компаниях «Созвездие», «Санатории-России», «Олимпия-Райзен-Сибирь», «Сибвэй тур» и «Глобус-тур». В их программах заявлены как экскурсионные туры, так и путешествия по памятникам природы.

Также кэшбэк можно получить, забронировав место в одной из 16 отелей Красноярского края. Среди них гостиницы «Красноярск» и «Октябрьская», отели «Купеческий» и «АМАКС» и другие.