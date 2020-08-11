Программа кэшбэка за туры по России продлится всего неделю

Программа возврата денег, потраченных человеком на путешествие по России, стартует в начале последней недели августа. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Эта программа стартует уже скоро, в ночь с 20 на 21 августа в 00:00 по московскому времени, и она продлится ровно неделю, и закончится в полночь 28 августа», — сказал тот на совещании с вице-премьерами с участием премьер-министра Михаила Мишустина в понедельник.

По сути, это означает, что кэшбэк будут выплачивать только за туры, оплаченные только в этот период. Причем только приобретенные через интернет с использованием карты «Мир». Сама же поездка может быть запланирована до конца 2020 года.

Напомним, что о запуске этой программы стало известно в конце июля 2020 года, когда премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение распоряжение о выделении на ее нужды 15 млрд рублей. Размер кэшбэка составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости тура (минимум 25 000 рублей). По оценкам Чернышенко, участие в программе примет около 3 млн человек.

Подробности программы и информация о ее участниках будут опубликованы на портале мирпутешествий.рф .

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