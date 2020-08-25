Корректировку проекта красноярского метрополитена закончат в августе
Два с небольшим года прошло с момента возвращения разговоров о строительстве метро в Красноярске. Почти все это время ушло на доработку проекта, разработанного еще в прошлом веке.
Скорректированный проект строительства метро в Красноярске будет готов к концу августа. Об этом в интервью телекомпании «Прима» заявил министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.
Мы сейчас в активной фазе корректировки проекта, разработанного в конце 80-х. К концу августа подрядчик формирует новые тома, которые уйдут в главгосэкспертизу», — сказал чиновник.
Также он добавил, что, по ожиданиям властей, положительное заключение экспертов на проект будет получено к концу года.
Когда же начнется строительство, Димитров не сказал, но уточнил, что в бюджет 2021 года проект красноярского метро точно не попадет — его (год) потратят на работу «с федеральным центром в плане выделения средств для строительства».
Напомним, что тема метрополитена в Красноярске актуализировалась в феврале 2018 года — во время визита президента РФ Владимира Путина. Глава государства тогда поручил вернуться к рассмотрению целесообразности проекта, обсчитать его и предоставить расчеты «наверх». В январе 2020 года власти заявили, что первая линия красноярского метро откроется в 2024 году. Однако в июне 2020-го председатель совета директоров проектирующей компании «ТИСИЗ» Олег Митволь заявил, что сроки строительства перенесены на год из-за пандемии. Правда, в Главгосэкспертизе это заявление бизнесмена опровергли.