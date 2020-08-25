Корректировку проекта красноярского метрополитена закончат в августе

Скорректированный проект строительства метро в Красноярске будет готов к концу августа. Об этом в интервью телекомпании «Прима» заявил министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

Мы сейчас в активной фазе корректировки проекта, разработанного в конце 80-х. К концу августа подрядчик формирует новые тома, которые уйдут в главгосэкспертизу», — сказал чиновник.

Также он добавил, что, по ожиданиям властей, положительное заключение экспертов на проект будет получено к концу года.

Когда же начнется строительство, Димитров не сказал, но уточнил, что в бюджет 2021 года проект красноярского метро точно не попадет — его (год) потратят на работу «с федеральным центром в плане выделения средств для строительства».