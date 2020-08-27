Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 27.08
75,53
89,22
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«НордСтар» и «КрасАвиа» потеряли примерно по 40% пассажиров

«НордСтар» и «КрасАвиа» потеряли примерно по 40% пассажиров
Иллюстрация: ak-krasavia.ru

За семь месяцев 2020 года пассажиропоток российских авиакомпаний ощутимо снизился. Магистралы, правда, начали восстанавливаться, что не скажешь о региональной авиации.

#НОВОСТИ
За январь-июль 2020 года компания «НордСтар» перевезла 421 727 пассажиров, это на 40,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество же проданных мест в воздушных судах снизилось на 10,8%. Соответствующие данные опубликованы на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.
 
Для компании «КрасАвиа» итог семи месяцев этого года в относительном выражении оказался примерно таким же — 36,9% (82 631 пассажир в 2020-м против 130 981 в 2019-м). Число же проданных мест сократилось на 6,8%.
 
А вот в июле 2020 года тренды стали расходиться: если у «НордСтара» отставание от показателей соответствующего месяца прошлого года сократилось до 24,3%, то у «КрасАвиа» оно выросло до 62,9%. Что послужило причиной этого неизвестно — связаться с компанией не удалось.
 
Напомним, что в июле 2020 года рост пассажиропотока отмечали и в аэропорту Красноярск — по отношению к предыдущему месяцу он тогда увеличился более чем вдвое.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Вице-премьера Красноярского края наградили орденомВице-премьера Красноярского края наградили орденом
  • Ответственный за культуру покинул мэрию КрасноярскаОтветственный за культуру покинул мэрию Красноярска
  • В Красноярске упал спрос на покупку жилья в новостройкахВ Красноярске упал спрос на покупку жилья в новостройках
  • СК: Анатолий Быков заказал еще одно убийство, но недоплатил киллеруСК: Анатолий Быков заказал еще одно убийство, но недоплатил киллеру
  • Составлен топ самых «дорогих» предложений работы в КрасноярскеСоставлен топ самых «дорогих» предложений работы в Красноярске
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.