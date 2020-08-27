«НордСтар» и «КрасАвиа» потеряли примерно по 40% пассажиров

За январь-июль 2020 года компания «НордСтар» перевезла 421 727 пассажиров, это на 40,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество же проданных мест в воздушных судах снизилось на 10,8%. Соответствующие данные опубликованы на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Для компании «КрасАвиа» итог семи месяцев этого года в относительном выражении оказался примерно таким же — 36,9% (82 631 пассажир в 2020-м против 130 981 в 2019-м). Число же проданных мест сократилось на 6,8%.

А вот в июле 2020 года тренды стали расходиться: если у «НордСтара» отставание от показателей соответствующего месяца прошлого года сократилось до 24,3%, то у «КрасАвиа» оно выросло до 62,9%. Что послужило причиной этого неизвестно — связаться с компанией не удалось.