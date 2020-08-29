В Красноярске возобновили работу кинотеатры

Напомним, накануне Красноярский край перешел на третий этап снятия ограничений , введенных в связи с угрозой распространения коронавируса. В том числе с 28 августа разрешена работа кинотеатров, но большинство из них откроют свои двери сегодня.

В первый день снятия ограничений — с 28 августа — открылся кинотеатр «Киномакс». Афиша фильмов на 29 августа появилась на сайтах кинотеатров «Луч», «Эпицентр», «Мори Синема». Еще два муниципальных кинотеатра — «Дом кино» и детский кинотеатр «Мечта» также откроют свои двери сегодня.

Пока кинотеатры будут работать не в полную силу. Заполняемость зала не может быть больше 50%. Зрителей будут садить через кресло, исключение сделают для семей и зрителей из одной компании. По требованию Роспотребнадзора, интервалы между сеансами сделают больше, чтобы успеть проветрить зал и убраться в нем. 3D-очки будут выдавать в индивидуальных упаковках или в комплекте с антибактериальными салфетками.

Как и в других заведениях, красноярцев попросят надеть защитную маску, соблюдать социальную дистанцию и обрабатывать на входе руки антисептиком.