Начала работать система преференций для инвесторов в Арктику

Инвесторы получат льготы по федеральным, региональным и местным налогам, также для них установят пониженные тарифы страховых взносов и сократят сроки проведения плановых проверок, напоминает ТАСС.

Закон был подписан президентом 13 июля.

Резидентом зоны может стать индивидуальный предприниматель или компания, планирующая реализовать новый инвестиционный проект либо новый вид предпринимательской деятельности. Инвестпроект признается новым, если на дату направления заявки объем капитальных вложений в него не превышает 25% от общего объема вложений, предусмотренных бизнес-планом, без учета расходов на приобретение лицензий на пользование недрами. При этом объем осуществленных и запланированных капитальных вложений в проект не может быть менее 1 млн рублей.

Советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко считает, что для поддержки предпринимателей, ведущих деятельность в суровых климатических условиях, необходимо создать специальные продукты развития - новые кредитные программы, субсидии.

Минвостокразвитие, которое курирует эту работу, пока затрудняется в оценке количества резидентов, которых могут заинтересовать новые условия. Однако есть задача до конца года привлечь 50 резидентов в Арктику, а к 2024 году – 250.

Отметим, что один из крупных проектов, который планируется реализовать на Таймыре, уже получил одобрение, речь идет о разработке Сырадасайского угольного месторождения. Освоение месторождения включено в комплексный инвестиционный проект (КИП) «Енисейская Сибирь» и должно стать одной из ключевых точек социально-экономического развития севера Красноярского края.