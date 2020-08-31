Красноярцев зовут поделиться идеями благоустройства сквера в Центральном районе

Сейчас над проектом сквера работают дизайнеры и архитекторы. От жителей Красноярска принимают предложения , которые помогут сделать сквер комфортным и оригинальным.

Ранее DK.RU писал, что именно этот сквер стал победителем онлайн-голосования . Теперь проект благоустройства сквера поборется на конкурсе министерства строительства региона. Концепции благоустройства общественных пространств из разных муниципальных образований региона рассмотрит конкурсная комиссия.

Если проект понравится жюри, то на его воплощение будет выделен грант до 50 тысяч рублей. Победителей конкурса объявят осенью.