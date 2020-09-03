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Дело гендиректора «Аэропортов Красноярья» дошло до суда

Дело гендиректора «Аэропортов Красноярья» дошло до суда
Автор фото: Edward Lich. Иллюстрация: pixabay.com

Бывшего руководителя Федерального казенного предприятия обвиняют по четырем статьям: получение взятки, растрата, коммерческий подкуп и незаконное предпринимательство.

#НОВОСТИ

ФКУ «Аэропорты Красноярья» было создано на базе аэропорта «Черемшанка» в 2012 году по поручению краевого правительства, чтобы комплексно управлять малыми аэропортами региона. Сейчас в состав предприятия входит 5 аэропортов и 7 посадочных площадок, в том числе аэропорты Кодинска, Мотыгино, Подкаменной Тунгуски, Северо-Енисейска и Туруханска.

В 2017 году директор предприятия, возглавлявший его с 2014 года, и заместитель были задержаны по обвинению во взяточничестве. На старте расследования в деле фигурировало два миллиона рублей, к финалу сумма взяток выросла более чем в десять раз.

Как сообщает «Коммерсант», прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу. И.о. Западно-Сибирского транспортного прокурора Илья Сухоносов рассказал что бывшему топ-менеджеру авиапредприятия предъявлено обвинение в целом ряде преступлений — взятках (ст. 290 УК РФ), получении коммерческого подкупа (ст. 204), растрате (ст. 160 УК РФ) и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Общий размер незаконно полученного вознаграждения составил более 25 млн руб. Кроме того, бывшему топ-менеджеру инкриминируется растрата свыше 32 млн руб., принадлежащих ООО «Авиакомпания ”Турухан”».

Свою вину бывший директор «Аэропортов Красноярья» не признал и с предъявленным обвинением не согласился.

 

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