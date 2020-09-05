Мэрия выделила субсидию «Школьному комбинату питания»

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Железнодорожного района, в ходе проверки выяснилось, что 526 работниками комбината задолжали заработную плату за четыре месяца работы. Общая сумма долга превысила 25 млн рублей.

Руководителю предприятия было внесено представление, в суд направлено заявление о взыскании задолженности по заработной плате, также материалы проверки поступили в следственный комитет, где было возбуждено уголовное дело.

Представление было внесено и главе Красноярска Сергею Еремину. Также было предложено принять разработанный прокуратурой края модельный правовой акт, определяющий порядок оказания финансовой помощи муниципальным предприятиям. По результатам рассмотрения представления мэрия приняла постановление о предоставлении субсидии муниципальным унитарным предприятиям города, в том числе «Школьному комбинату питания». Благодаря выделенной субсидии удалось погасить задолженность по зарплате перед работниками комбината.