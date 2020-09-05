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Мэрия выделила субсидию «Школьному комбинату питания»

Мэрия выделила субсидию «Школьному комбинату питания»
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Благодаря финансовой помощи перед работниками муниципального предприятия «Школьный комбинат питания» погасили задолженность по зарплате, которая накопилась с апреля по май.

#НОВОСТИ
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Железнодорожного района, в ходе проверки выяснилось, что 526 работниками комбината задолжали заработную плату за четыре месяца работы. Общая сумма долга превысила 25 млн рублей.
 
Руководителю предприятия было внесено представление, в суд направлено заявление о взыскании задолженности по заработной плате, также материалы проверки поступили в следственный комитет, где было возбуждено уголовное дело. 
 
Представление было внесено и главе Красноярска Сергею Еремину. Также было предложено принять разработанный прокуратурой края модельный правовой акт, определяющий порядок оказания финансовой помощи муниципальным предприятиям. По результатам рассмотрения представления мэрия приняла постановление о предоставлении субсидии муниципальным унитарным предприятиям города, в том числе «Школьному комбинату питания». Благодаря выделенной субсидии удалось погасить задолженность по зарплате перед работниками комбината.
 
Ранее DK.RU писали, что муниципальное предприятие Красноярска «Школьный комбинат питания» через суд пытается признать себя банкротом. Основанием для этого комбинат считает свою более чем трехмесячную задолженность перед кредиторами на сумму свыше 112 млн рублей. Сейчас дело рассматривается в суде. Следующее заседание состоится 25 сентября.
 
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