Красноярцы не спешат возвращаться в поезда и электрички

В августе 2020 года с вокзалов и станций Красноярской железной дороги отправлено 789,4 тысяч пассажиров. Это на 21,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает пресс-служба компании. При этом, поездами дальнего следования воспользовалось 131,6 тысяч человек (-36,7%), в пригородными — 657,8 тысяч (17,3%).

Пассажирооборот в августе составил 170,4 млн пасс-км, что на 44,4% меньше показателей того же месяца в 2019-м.

Примечательно, что августовские показатели оказались выше июльских: тогда общее количество перевезенных пассажиров было на уровне 772,7 тысячи, что также больше, чем в предыдущем месяце и меньше, чем в июле прошлого года.

В обще сложности в январе-августе 2020 года по КраснЖД отправлено 4,5 млн пассажиров (-25,4% к январю-августу прошлого года), из них в дальнем следовании — 783,5 тысяч (-40%), в пригородном сообщении — 3 млн 721 тыс. пассажиров (-21,3%).

Пассажирооборот магистрали с начала 2020 года снизился на 42,4% к уровню прошлого года и составил 970,4 млн пасс-км.