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Красноярцы не спешат возвращаться в поезда и электрички

Красноярцы не спешат возвращаться в поезда и электрички
Иллюстрация: https://kras.rzd.ru/

В плане пассажирских перевозок Красноярской железной дороге все еще далеко до показателей прошлого года, хотя от месяца к месяцу ситуация постепенно выравнивается.

#НОВОСТИ
В августе 2020 года с вокзалов и станций Красноярской железной дороги отправлено 789,4 тысяч пассажиров. Это на 21,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает пресс-служба компании. При этом, поездами дальнего следования воспользовалось 131,6 тысяч человек (-36,7%), в пригородными — 657,8 тысяч (17,3%).
 
Пассажирооборот в августе составил 170,4 млн пасс-км, что на 44,4% меньше показателей того же месяца в 2019-м.
 
Примечательно, что августовские показатели оказались выше июльских: тогда общее количество перевезенных пассажиров было на уровне 772,7 тысячи, что также больше, чем в предыдущем месяце и меньше, чем в июле прошлого года.
 
В обще сложности в январе-августе 2020 года по КраснЖД отправлено 4,5 млн пассажиров (-25,4% к январю-августу прошлого года), из них в дальнем следовании — 783,5 тысяч (-40%), в пригородном сообщении — 3 млн 721 тыс. пассажиров (-21,3%).
 
Пассажирооборот магистрали с начала 2020 года снизился на 42,4% к уровню прошлого года и составил 970,4 млн пасс-км.
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