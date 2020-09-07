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Страховые выплаты по ОСАГО в Красноярском крае оказались одними из самых низких в Сибири

Страховые выплаты по ОСАГО в Красноярском крае оказались одними из самых низких в Сибири
Иллюстрация: pixabay.com

Красноярцы стали чаще попадать в ДТП и обращаться за выплатами в страховые компании, а суммы требований по возмещению ущерба снизились. Такую статистику приводит красноярское отделение ЦБ.

#НОВОСТИ
По итогу первого полугодия 2020 года средняя выплата по договору автогражданской ответственности в Красноярском края составляла 52,6 тысячи рублей, что примерно на 18% меньше, чем в том же периоде годом ранее. Это наименьший показатель в Сибири после Томской области, сообщили в красноярском отделении Банка России.
 
В целом же объем выплат по ОСАГО в регионе в первом полугодии 2020-го по отношению к аналогичному показателю прошлого года вырос на 7,6%, составив 1,47 млрд рублей. Число урегулированных страховых случаев увеличилось на 15% — до 28 019.
 
Стоит также отметить, что в первой половине этого года жители края оформили 380 130 договоров автогражданки при средней стоимости полиса в 5,2 тысячи рублей против 5 тысяч в 2019-м. Таким образом общий объем страховых премий вырос на 7,3% — до 1,98 млрд рублей.
 
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