Страховые выплаты по ОСАГО в Красноярском крае оказались одними из самых низких в Сибири

По итогу первого полугодия 2020 года средняя выплата по договору автогражданской ответственности в Красноярском края составляла 52,6 тысячи рублей, что примерно на 18% меньше, чем в том же периоде годом ранее. Это наименьший показатель в Сибири после Томской области, сообщили в красноярском отделении Банка России.

В целом же объем выплат по ОСАГО в регионе в первом полугодии 2020-го по отношению к аналогичному показателю прошлого года вырос на 7,6%, составив 1,47 млрд рублей. Число урегулированных страховых случаев увеличилось на 15% — до 28 019.

Стоит также отметить, что в первой половине этого года жители края оформили 380 130 договоров автогражданки при средней стоимости полиса в 5,2 тысячи рублей против 5 тысяч в 2019-м. Таким образом общий объем страховых премий вырос на 7,3% — до 1,98 млрд рублей.