В число победителей конкурса "Лидеры России" вошел красноярец

Как сообщается на сайте краевого правительства, победу одержал Илья Карчушкин, заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Ранее DK.RU рассказывали , что победителями регионального полуфинала и полуфиналов специализаций «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии» стали шесть жителей Красноярского края. Все они стали участниками суперфинала. Всего в суперфинале участвовало 300 человек.

Конкурс проводится с 2017 года. В этом году были запущены специализации «Здравоохранение», «Финансы и технологии», «Наука», которые оказались очень популярными среди жителей России и других стран. Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» – 61 732 регистрации, 22 272 заявки подано на «Науку» и 9 745 – на специализацию «Здравоохранение».