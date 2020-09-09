В число победителей конкурса "Лидеры России" вошел красноярец
В подмосковном Солнечногорске прошел суперфинал конкурса "Лидеры России". Победителями стали 106 человек, среди них и жителей Красноярска.
Как сообщается на сайте краевого правительства, победу одержал Илья Карчушкин, заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края.
Ранее DK.RU рассказывали, что победителями регионального полуфинала и полуфиналов специализаций «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии» стали шесть жителей Красноярского края. Все они стали участниками суперфинала. Всего в суперфинале участвовало 300 человек.
Конкурс проводится с 2017 года. В этом году были запущены специализации «Здравоохранение», «Финансы и технологии», «Наука», которые оказались очень популярными среди жителей России и других стран. Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» – 61 732 регистрации, 22 272 заявки подано на «Науку» и 9 745 – на специализацию «Здравоохранение».
Справка
Илья Карчушкин окончил Красноярский государственный торгово-экономический институт, в 2013 году получил степень магистра в СФУ. Начинал карьеру на Богучанской ГЭС. В 2011-2014 годах работал в администрации Красноярского края, затем перешел в администрацию ЗАТО Зеленогорск. Там работал заместителем главы города по общим вопросам. В этом году был назначен заместителем министра экологии.