Рестораны и кафе Красноярского края готовы принять на работу почти полторы тысячи человек

Ресторанам и кафе нужны повара, изготовители пищевых полуфабрикатов, бармены, официанты, буфетчики, мойщики посуды… Самое большое количество вакансий кроме Красноярска – в Ачинске, Железногорске, Канске и Норильске.

Банк вакансий опубликован на интерактивном портале агентства труда и занятости населения, кроме того, посмотреть требования к работникам можно на портале «Работа в России», а также в ближайшем центре занятости.

Напомним, DK.ru провел опрос владельцев и управляющих заведениями общественного питания и кинотеатров. Все они рассказали об остром дефиците кадров: за время карантинных ограничений многие работники в принципе сменили сферу деятельности и не хотят возвращаться на прежние места, опасаясь, что в случае возникновения второй волны коронавируса заведения снова закроют.