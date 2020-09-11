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Рестораны и кафе Красноярского края готовы принять на работу почти полторы тысячи человек

Рестораны и кафе Красноярского края готовы принять на работу почти полторы тысячи человек
Иллюстрация: pixabay.com

Региональное агентство труда и занятости опубликовало данные о вакансиях в сфере общественного питания. Сотрудники требуются не только красноярским заведениям, но и в территориях края.

#НОВОСТИ

Ресторанам и кафе нужны повара, изготовители пищевых полуфабрикатов, бармены, официанты, буфетчики, мойщики посуды… Самое большое количество вакансий кроме Красноярска – в Ачинске, Железногорске, Канске и Норильске.

Банк вакансий опубликован на интерактивном портале агентства труда и занятости населения, кроме того, посмотреть требования к работникам можно на портале «Работа в России», а также в ближайшем центре занятости.

Напомним, DK.ru провел опрос владельцев и управляющих заведениями общественного питания и кинотеатров. Все они рассказали об остром дефиците кадров: за время карантинных ограничений многие работники в принципе сменили сферу деятельности и не хотят возвращаться на прежние места, опасаясь, что в случае возникновения второй волны коронавируса заведения снова закроют.

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