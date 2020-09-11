Красноярцы стали хуже платить по автокредитам

В июле 2020 года доля просроченных автокредитов в Красноярском крае составила 10,5%, что на 1,1 процентный пункт больше, чем в январе этого же года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Это один из самых крупных показателей среди 30 регионов России с наибольшими объемами подобных заимствований — больше только в Тюменской, Ростовской и Новосибирской областях (10,7%, 10,9% и 10,9%), а также в Ставропольском и Краснодарском краях (12,1% и 12,4%). Наибольший же рост просрочки отмечен в Ленинградской области (+2,2 п.п.) и опять же Ставропольском крае (+2,2 п.п.).

В среднем же по России доля просроченной задолженности по автокредитам за семь месяцев 2020 года выросла с 7,2% до 8,6%.