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Красноярцы стали хуже платить по автокредитам

Красноярцы стали хуже платить по автокредитам
Иллюстрация: pixabay.com

Жители Красноярского края берут одни из самых больших кредитов на покупку автомобилей. Правда, с обслуживание возросшей долговой нагрузки справляются не все.

#НОВОСТИ
В июле 2020 года доля просроченных автокредитов в Красноярском крае составила 10,5%, что на 1,1 процентный пункт больше, чем в январе этого же года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.
 
Это один из самых крупных показателей среди 30 регионов России с наибольшими объемами подобных заимствований — больше только в Тюменской, Ростовской и Новосибирской областях (10,7%, 10,9% и 10,9%), а также в Ставропольском и Краснодарском краях (12,1% и 12,4%). Наибольший же рост просрочки отмечен в Ленинградской области (+2,2 п.п.) и опять же Ставропольском крае (+2,2 п.п.).
 
В среднем же по России доля просроченной задолженности по автокредитам за семь месяцев 2020 года выросла с 7,2% до 8,6%.
 
Напомним, что, по данным НБКИ, средний размер автокредита в Красноярском крае в июле 2020 года составлял 829 645 рублей. Это девятый результат среди всех регионов страны.
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