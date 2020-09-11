Авиакомпания Nordwind полетит из Красноярска в Казань

Прямые рейсы из Красноярска в Казань Nordwind запускает 17 сентября 2020 года, сообщают в пресс-службе аэропорта Красноярск.

Продлится полетная программа до 30 ноября. Летать в Казань будут по понедельникам и четвергам, обратно — в среду и воскресенье. На все рейсы поставлены Boeing 737-900.

Стоимость перелета в одну сторону от 4828 рублей (без багажа), туда-обратно от 10 301 рублей.