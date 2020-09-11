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Авиакомпания Nordwind полетит из Красноярска в Казань

Авиакомпания Nordwind полетит из Красноярска в Казань
Иллюстрация: vk.com/nord_wind_airlines

Перечень направлений полетов авиакомпании Nordwind из Красноярска пополнился еще одним - казанским. Теперь их девять, среди которых Турция, Таиланд и Вьетнам.

#НОВОСТИ
Прямые рейсы из Красноярска в Казань Nordwind запускает 17 сентября 2020 года, сообщают в пресс-службе аэропорта Красноярск.
 
Продлится полетная программа до 30 ноября. Летать в Казань будут по понедельникам и четвергам, обратно — в среду и воскресенье. На все рейсы поставлены Boeing 737-900.
 
Стоимость перелета в одну сторону от 4828 рублей (без багажа), туда-обратно от 10 301 рублей.
 
До этого момента Nordwind из Красноярска летал по восьми направлениям, одно из которых — в Турцию с пересадкой в Москве — было запущено в середине августа.
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