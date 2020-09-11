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Скончался красноярский архитектор Арэг Демирханов

Скончался красноярский архитектор Арэг Демирханов
Иллюстрация: 1028.fm

Об этом сообщил на своей странице в соцсетях основатель архитектурной мастерской «Тектоника» Евгений Зыков. Арэгу Саркисовичу в июне 2020 года исполнилось 88 лет.

#НОВОСТИ

Арэг Демирханов – выпускник Новосибирского инженерно-строительного института, распределился в Красноярск. В 1988 году стал член-корреспондентом Российской академии художеств, в 1994 году – член-корреспондентом Российской академии архитектуры и строительных наук.

При участии Демирханова были спроектированы гостиница «Красноярск», здание управления Енисейского речного пароходства, Красноярская филармония, мемориал «Кандальный путь», памятник Чехову, памятник Поздееву и другие знаковые сооружения.

Разработал схему планировки Игарки и центра Кызыла (в соавторстве), руководил коллективом, разрабатывавшим проект застройки и благоустройство площади имени 350-летия Красноярска (Театральная площадь).

В 1995 году Арэгу Демирханову присвоили звание почетного жителя Красноярска, а в 2019 – почетного жителя Красноярского края.

Один из залов в коференц-центра гостиницы Novotel носит имя Арэга Демирханова.

 

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