Скончался красноярский архитектор Арэг Демирханов

Арэг Демирханов – выпускник Новосибирского инженерно-строительного института, распределился в Красноярск. В 1988 году стал член-корреспондентом Российской академии художеств, в 1994 году – член-корреспондентом Российской академии архитектуры и строительных наук.

При участии Демирханова были спроектированы гостиница «Красноярск», здание управления Енисейского речного пароходства, Красноярская филармония, мемориал «Кандальный путь», памятник Чехову, памятник Поздееву и другие знаковые сооружения.

Разработал схему планировки Игарки и центра Кызыла (в соавторстве), руководил коллективом, разрабатывавшим проект застройки и благоустройство площади имени 350-летия Красноярска (Театральная площадь).

В 1995 году Арэгу Демирханову присвоили звание почетного жителя Красноярска, а в 2019 – почетного жителя Красноярского края.

Один из залов в коференц-центра гостиницы Novotel носит имя Арэга Демирханова.