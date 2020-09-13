Предприятия Красноярского края поставят комплектующие для нового моста через Енисей

Напомним, таких договоренностей ранее достигли генподрядчик «Мостострой-11» и региональный минтранс. Главным условием, которое выдвинул генподрядчик, качество и быстрые сроки выполнения работ.

Cубподрядчик из Красноярска уже выполняет заказ на производство 33-метровых пролетных строений, кроме того, к проекту строительства моста привлечены еще 3 предприятия края.