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Предприятия Красноярского края поставят комплектующие для нового моста через Енисей

Предприятия Красноярского края поставят комплектующие для нового моста через Енисей
Иллюстрация: Крудор

К строительству моста через Енисей в районе поселка Высокогорский привлекли поставщиков и субподрядчиков из Красноярского края.

#НОВОСТИ
Напомним, таких договоренностей ранее достигли генподрядчик «Мостострой-11» и региональный минтранс. Главным условием, которое выдвинул генподрядчик, качество и быстрые сроки выполнения работ. 
 
Пока «Мостострой-11» продолжает готовить площадку под возведение объекта, четыре предприятия Красноярского края занимаются изготовлением комплектующих.
 
Cубподрядчик из Красноярска уже выполняет заказ на производство 33-метровых пролетных строений, кроме того, к проекту строительства моста привлечены еще 3 предприятия края.
 
Так, изготовлением блоков облицовки опор моста занимается красноярская компания «Мостоконструкция». Железобетонные дорожные плиты произведет «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций». Для подготовки территории строительства, устройства временных дорог и подходов к мосту привлечена субподрядная организация «Лесосибирск-Автодор».  
 
Как уточнили в пресс-службе Корпорация развития Енисейской Сибири, контракты с местными поставщиками и субподрядчиком оцениваются почти в 939 млн руб.

 

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