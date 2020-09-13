Предприятия Красноярского края поставят комплектующие для нового моста через Енисей
К строительству моста через Енисей в районе поселка Высокогорский привлекли поставщиков и субподрядчиков из Красноярского края.
Напомним, таких договоренностей ранее достигли генподрядчик «Мостострой-11» и региональный минтранс. Главным условием, которое выдвинул генподрядчик, качество и быстрые сроки выполнения работ.
Пока «Мостострой-11» продолжает готовить площадку под возведение объекта, четыре предприятия Красноярского края занимаются изготовлением комплектующих.
Cубподрядчик из Красноярска уже выполняет заказ на производство 33-метровых пролетных строений, кроме того, к проекту строительства моста привлечены еще 3 предприятия края.
Так, изготовлением блоков облицовки опор моста занимается красноярская компания «Мостоконструкция». Железобетонные дорожные плиты произведет «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций». Для подготовки территории строительства, устройства временных дорог и подходов к мосту привлечена субподрядная организация «Лесосибирск-Автодор».
Как уточнили в пресс-службе Корпорация развития Енисейской Сибири, контракты с местными поставщиками и субподрядчиком оцениваются почти в 939 млн руб.