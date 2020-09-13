На красноярском «Мекране» могут начать производить комплектующие для IKEA
ВЭБ.РФ рассматривает различные варианты сотрудничества мебельной фабрики «Мекран» с компанией IKEA.
По словам старшего вице-президента бизнес-блока ВЭБ.РФ Павла Билибина, сейчас ведутся переговоры с IKEA о возможности выпускать на красноярском «Мекране» компоненты для продукции предприятия. Рассматривается и вариант создания совместного производства. У IKEA в РФ основное направление производство не готовых изделий, а компонентов высокой степени готовности. Этим может заниматься «Мекран», добавляет Павел Билибин.
Как пишет «ФедералПресс», чтобы продукция соответствовало требованиям IKEA на «Мекране» может понадобиться модернизация. Павел Билибин уточнил, что в сравнении с инвестициями, которые ВЭБ.РФ уже вложил в предприятие, эта сумма будет не такая значительная.
Интерес у IKEA вызвал и проект образовательного центра, который ВЭБ.РФ планирует реализовать на базе «Мекрана». DK.RU рассказывал, что там смогут учиться и проходить стажировки работники лесоперерабатывающего комплекса и студенты профильных учебных заведений.