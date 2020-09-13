На красноярском «Мекране» могут начать производить комплектующие для IKEA

По словам старшего вице-президента бизнес-блока ВЭБ.РФ Павла Билибина, сейчас ведутся переговоры с IKEA о возможности выпускать на красноярском «Мекране» компоненты для продукции предприятия. Рассматривается и вариант создания совместного производства. У IKEA в РФ основное направление производство не готовых изделий, а компонентов высокой степени готовности. Этим может заниматься «Мекран», добавляет Павел Билибин.

Как пишет « ФедералПресс », чтобы продукция соответствовало требованиям IKEA на «Мекране» может понадобиться модернизация. Павел Билибин уточнил, что в сравнении с инвестициями, которые ВЭБ.РФ уже вложил в предприятие, эта сумма будет не такая значительная.