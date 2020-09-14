Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 12.09
74,88
88,67
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Прощание с Арэгом Демирхановым состоится во вторник в БКЗ

Прощание с Арэгом Демирхановым состоится во вторник в БКЗ
Иллюстрация: russiaedu.ru

Архитектор и почетный гражданин Красноярска и края Арэг Саркисович Демирханов ушел из жизни 11 сентября 2020 года. Завтра все желающие смогут проститься с ним

#НОВОСТИ
Прощание церемония пройдет в Большом концертном зале красноярской филармонии, который Демирханов и проектировал.
 
Его внук, Давид Демирханов, сообщил, что церемония состоится 15 сентября в 11:00.
 
Как сообщает «7 канал», вход будет свободным, однако присутствие посетителей на панихиде пока под вопросом.
 
Напомним, что Арэг Демирханов скончался 11 сентября после продолжительной болезни. Он является автором очень многих знаковых для Красноярска архитектурных проектов. На момент смерти ему было 88 лет.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Скончался красноярский архитектор Арэг ДемирхановСкончался красноярский архитектор Арэг Демирханов
  • В Красноярском крае пройдет свыше 500 выборов в органы местного самоуправленияВ Красноярском крае пройдет свыше 500 выборов в органы местного самоуправления
  • В красноярском аэропорту подрос пассажиропотокВ красноярском аэропорту подрос пассажиропоток
  • Большая часть произведенного в Красноярском крае синтетического каучука уходит на экспортБольшая часть произведенного в Красноярском крае синтетического каучука уходит на экспорт
  • В Красноярском крае подешевели продуктыВ Красноярском крае подешевели продукты
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.