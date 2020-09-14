Прощание с Арэгом Демирхановым состоится во вторник в БКЗ

Прощание церемония пройдет в Большом концертном зале красноярской филармонии, который Демирханов и проектировал.

Его внук, Давид Демирханов, сообщил, что церемония состоится 15 сентября в 11:00.

Как сообщает «7 канал», вход будет свободным, однако присутствие посетителей на панихиде пока под вопросом.