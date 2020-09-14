Прощание с Арэгом Демирхановым состоится во вторник в БКЗ
Архитектор и почетный гражданин Красноярска и края Арэг Саркисович Демирханов ушел из жизни 11 сентября 2020 года. Завтра все желающие смогут проститься с ним
Прощание церемония пройдет в Большом концертном зале красноярской филармонии, который Демирханов и проектировал.
Его внук, Давид Демирханов, сообщил, что церемония состоится 15 сентября в 11:00.
Как сообщает «7 канал», вход будет свободным, однако присутствие посетителей на панихиде пока под вопросом.
Напомним, что Арэг Демирханов скончался 11 сентября после продолжительной болезни. Он является автором очень многих знаковых для Красноярска архитектурных проектов. На момент смерти ему было 88 лет.