Юг Красноярского края показали федеральным экспертам по туризму
Представители туриндустрии отметили большой исторический, этнографический и природный потенциал территории, а так то, что он используется не в полной мере.
В экспертном туре на юг Красноярского края приняли участие специалисты в области внутреннего туризма из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. Они побывали в Минусинске и Шушенском районе, сообщают в краевом Агентстве по туризму.
Эксперты отметили, что у этих территорий есть все условия, чтобы развивать сельский туризм и стать пионером в развитии экотуризма. Важными моментами являются улучшение материально-технической базы сферы гостеприимства и повышение уровня сервиса», — говорят чиновники.
Однако федеральные гости отметили, что необходимо уделить большее внимание маркетинговой составляющей: брендированию товаров и услуг, созданию и упаковке своего продукта. Также необходимо создавать разветвленную сеть предприятий, соответствующих мировым стандартам.
По итогам этого тура будет подготовлен аналитический документ, включающий в себя рекомендации по продвижению территории, брендингу, модернизации кафе и гостиниц, адаптации доступной среды и развитию сельского туризма. Данные рекомендации войдут в концепцию развития туризма юга Красноярского края.
Напомним, что в августе 2020 года власти края объявили о создании туристско-рекреационного кластера — соглашение об этом подписали Агентство развития бизнеса, агентство по туризму и предприниматели региона.