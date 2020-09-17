Юг Красноярского края показали федеральным экспертам по туризму

В экспертном туре на юг Красноярского края приняли участие специалисты в области внутреннего туризма из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. Они побывали в Минусинске и Шушенском районе, сообщают в краевом Агентстве по туризму.

Эксперты отметили, что у этих территорий есть все условия, чтобы развивать сельский туризм и стать пионером в развитии экотуризма. Важными моментами являются улучшение материально-технической базы сферы гостеприимства и повышение уровня сервиса», — говорят чиновники.

Однако федеральные гости отметили, что необходимо уделить большее внимание маркетинговой составляющей: брендированию товаров и услуг, созданию и упаковке своего продукта. Также необходимо создавать разветвленную сеть предприятий, соответствующих мировым стандартам.

По итогам этого тура будет подготовлен аналитический документ, включающий в себя рекомендации по продвижению территории, брендингу, модернизации кафе и гостиниц, адаптации доступной среды и развитию сельского туризма. Данные рекомендации войдут в концепцию развития туризма юга Красноярского края.