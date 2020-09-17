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Юг Красноярского края показали федеральным экспертам по туризму

Юг Красноярского края показали федеральным экспертам по туризму
Иллюстрация: pixabay.com

Представители туриндустрии отметили большой исторический, этнографический и природный потенциал территории, а так то, что он используется не в полной мере.

#НОВОСТИ
В экспертном туре на юг Красноярского края приняли участие специалисты в области внутреннего туризма из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. Они побывали в Минусинске и Шушенском районе, сообщают в краевом Агентстве по туризму.
Эксперты отметили, что у этих территорий есть все условия, чтобы развивать сельский туризм и стать пионером в развитии экотуризма. Важными моментами являются улучшение материально-технической базы сферы гостеприимства и повышение уровня сервиса», — говорят чиновники.
Однако федеральные гости отметили, что необходимо уделить большее внимание маркетинговой составляющей: брендированию товаров и услуг, созданию и упаковке своего продукта. Также необходимо создавать разветвленную сеть предприятий, соответствующих мировым стандартам.
 
По итогам этого тура будет подготовлен аналитический документ, включающий в себя рекомендации по продвижению территории, брендингу, модернизации кафе и гостиниц, адаптации доступной среды и развитию сельского туризма. Данные рекомендации войдут в концепцию развития туризма юга Красноярского края.
 
Напомним, что в августе 2020 года власти края объявили о создании туристско-рекреационного кластера — соглашение об этом подписали Агентство развития бизнеса, агентство по туризму и предприниматели региона.
 
 
 
 
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