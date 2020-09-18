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Фермеры Красноярского края получат 90 млн рублей на развитие своего бизнеса

Фермеры Красноярского края получат 90 млн рублей на развитие своего бизнеса
Иллюстрация: pixabay.com

В Минсельхозе Красноярского края подвели итоги конкурса грантов для развития семейных ферм. В этом году в нем приняли участие десять крестьянских хозяйств.

#НОВОСТИ
По итогам отбора господдержку получат шесть глав крестьянских (фермерских) хозяйств из Новоселовского, Емельяновского, Ачинского, Большеулуйского и Саянского районов, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и торговли Красноярского края. Полученные ими деньги пойдут на развитие мясного и молочного животноводства.
 
Конкурс среди крестьянских хозяйств был объявлен еще в июле 2020 года. В этот раз на него выделили 90 млн рублей — это на 30 млн больше, чем в 2019-м. Львиная их доля — 67,5 млн рублей — деньги федерального бюджета. Остальное — из краевой казны. Правда, претенденты на грант должны софинансировать свои проекты в размере не менее 40% от запрашиваемой суммы.
 
Добавим, что с 2012 года подобными грантами на развитие воспользовалось 50 крестьянских хозяйств. Также в этом году на развитие малых форм хозяйствования и сельхозкооперации в крае из бюджетов разных уровней выделено 407,4 млн рублей. Это на 143 млн рублей больше в сравнении с 2019 годом.
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